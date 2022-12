EMRI/ Qëlloi me breshëri automatiku ish-të dashurën dhe familjarët e saj, dënohet me 10 vite burg i riu shqiptar

Gjykata e Leçes ka dënuar me 10 vite burg një 22-vjeçar shqiptar pasi akuzohet se ka qëlluar me breshëri automatiku, ish-të dashurën e tij.









Ngjarja e rëndë ndodhi natën mes 9 dhe 10 gusht, në vitin 2021. Ibrahim Rudin, akuzohet se hapi zjarr me armë ndaj të resë, e cila ishte në rrugë bashkë me motrën e saj, kushëririn dhe dy miqtë në rrugën “Kennedy “në qendër të Galipolit. Ndonëse Rudi qëlloi 18 herë me automatik në drejtim të tyre, ata i mbijetuan sulmit.

Fill pas krimit, 22-vjeçari u largua nga vendngjarja më pas, por u arrestua ditë më vonë. Ai u dënua me procesin e gjykimit të shkurtuar nga gjyqtarja Simona Panzera. Rudi u shpall fajtor për vrasje të shumëfishtë të mbetur në tentativë.