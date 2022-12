Fuzioni bërthamor/ Si zbulimi i SHBA mund të ndryshojë të ardhmen e njerëzimit

Njoftimi i shkencëtarëve amerikanë se kanë arritur të prodhojnë një bilanc pozitiv të energjisë nga shkrirja bërthamore, ngjall shpresat se njerëzimi një ditë do të jetë në gjendje të zgjidhë problemin e energjisë.

Për momentin ka shumë pengesa teknike dhe ato e shtyjnë çdo shfrytëzim të shkrirjes, që “prodhon” energjinë brenda yjeve, për të ardhmen. Megjithatë, arritja e shkencëtarëve amerikanë do të hapë rrugën për investime të mëdha në këtë fushë me perspektivat e saj të mëdha.

BREAKING NEWS: This is an announcement that has been decades in the making.

On December 5, 2022 a team from DOE’s @Livermore_Lab made history by achieving fusion ignition.

This breakthrough will change the future of clean power and America’s national defense forever. pic.twitter.com/hFHWbmCNQJ

— U.S. Department of Energy (@ENERGY) December 13, 2022