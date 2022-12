Korrupsioni në ‘zemër’ të Brukselit/ Publikohet tjetër video me paratë e fshehura në valixhen e babit të nënkryetares së Parlamentit Europian

Policia belge publikoi një foto të re të valixhes me 600 mijë eurot që kishte me vete babai i zyrtares së lartë europiane, Eva Kailit kur ai u arrestua jashtë një hoteli në Bruksel në operacionin e së premtes.









Kjo është fotografia e dytë nga hetimet e autoriteteve belge që publikohet, e para është publikuar pasditen e së martës.

Dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale a saisi près d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise. pic.twitter.com/2UfK2zNtnm — Police Fédérale (@policefederale) December 14, 2022

Kujtojmë se sipas të dhënave dhe materialit fotografik të publikuar nga Le soir belg në total, më shumë se 1.5 milionë euro cash janë zbuluar në shtëpinë e ish-deputetit italian Pier Antonio Panzeri dhe eurodeputetes greke Eva Kaili.

Gjatë kontrollit në shtëpinë e Panzerit në Bruksel, hetuesit e policisë gjyqësore federale kishin zbuluar rreth 600 mijë euro. Duke shtuar paratë e gjetura në posedim të babait të Kaili dhe në shtëpinë e kësaj të fundit dhe partnerit të saj, Francesco Giorgi në Bruksel, hetimi masiv zbuloi më shumë se 1.5 milionë euro.

Theksojmë gjithashtu se babai i Eva Kailis është arrestuar nga hetuesit në hotelin Sofitel në Bruksel, duke pasur në posedim një valixhe plot me para të gatshme. Ky zhvillim i lejoi hetuesit dhe hetuesin të kontrollonin shtëpinë e zonjës Kaili pa kërkuar heqjen e imunitetit si eurodeputete. Në atë banesë u gjetën dhe sekuestruan sende me vlerë, që besohet se i ishin dhënë nga zyrtarët e Katarit, së bashku me çanta të tjera me para.

Panzeri, Kaili dhe Giorgi u akuzuan dhe u lëshua një urdhër arresti nga hetuesi Michel Clez, njoftoi të dielën zyra e prokurorit federal. Të tre, si dhe një i katërti i burgosur në lidhje me këtë çështje, do të dalin përpara gjyqtarëve të cilët do të vendosin nëse do të mbahen në pritje të gjyqit apo do të lirohen. Sot këshilli paraprak i Belgjikës pritet të vendosë nëse ish-zëvendëspresidentja e Parlamentit Evropian do të kalojë kohën deri në gjykimin e çështjes së saj (d.m.th. 1-1,5 vjet) në burgjet e qëndrueshme të Harenit në Bruksel apo do të lirohet me kushte kufizuese.

Fakti që dje zonja Kaili u transferua në burgun e fundit të Harenitnga burgjet e Saint-Gilles, ku ai ishte i paraburgosur, nga disa analistë është perceptuar si një ogur i keq në funksion të procesit gjyqësor të sotëm, në momentin kur policia federale e Belgjikës prezantoi dje gjetjet nga kontrollet në rezidenca dhe zyra të i ish eurodeputetit, Antonio Panzeri, i Eva Kailit dhe babait të saj, Aleksandros, gjetje që kalojnë 1.5 milionë euro, duke lënë pa fjalë opinionin publik.

