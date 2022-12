Shqiptarët janë të parët në listë, BBC nxjerr shifrat e emigrantëve që kalojnë ilegalisht drejt Britanisë

Një numër rekord emigrantësh kanë kaluar këtë vit Kanalin Anglez me gomone të vogla. Teksa sot gjatë natës është regjistruar një incident i rëndë detar, ku një varkë me mbi 30 emigrantë është mbytur, BBC nxjerr disa shifra të personave që kanë hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe.









Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar masa të reja në përpjekje për të ulur shifrat, masa që i prezantoi dje dhe kryeministri Rishi Sunak.

Sa emigrantë kalojnë Kanalin?

Më shumë se 40,000 njerëz kanë kaluar Kanalin me varka të vogla në vitin 2022. Ky është numri më i lartë që nga fillimi i grumbullimit të këtyre shifrave në vitin 2018. Në vitin 2021, totali ishte 28.526 persona, ndërsa në vitin 2020 ishte 8.404. Pothuajse të gjithë personat që vijnë kërkojnë azil. Nga tetori 2021 deri në fund të gushtit 2022, 90% e të ardhurve kanë aplikuar për mbrojtje nga qeveria.

Në vitin deri në shtator 2022, Mbretëria e Bashkuar mori më shumë se 72,000 kërkesa për azil, që lidhen me pothuajse 86,000 njerëz. Ndërkohë që vetëm 53% iu dha azil ose një lloj tjetër leje qëndrimi. Pjesa tjetër u refuzua.

Kush janë emigrantët dhe nga janë ata?

Në nëntë muajt e parë të vitit 2022, gjysma e atyre që mbërritën me varka të vogla ishin të vetëm dy kombësive:

35% shqiptare

15% afgane

Çfarë ka thënë qeveria britanike se do të bëjë për të ndaluar kalimet?

Më 13 dhjetor, qeveria britanike njoftoi një sërë masash të reja për të luftuar imigracionin e paligjshëm:

Një qendër e re e komandës së varkave të vogla do të bashkojë ushtrinë dhe Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA) për të monitoruar kalimet e Kanalit

Rritja e financimit për NCA për të trajtuar krimin e imigracionit

Më shumë bastisje ndaj njerëzve të dyshuar për punë të paligjshme

Përveç kësaj, qeveria britanike u zotua të shfuqizojë numrin e madh të vendimeve fillestare për azilin deri në fund të vitit të ardhshëm. Megjithatë, më vonë sqaroi se kjo mbulon vetëm 92,601 vendimet fillestare të azilit nga kërkesat e bëra përpara qershorit 2022, që është koha kur u miratua Akti i Kombësisë dhe Kufijve.

Qeveria njoftoi gjithashtu një marrëveshje të re me Shqipërinë për të vendosur më shumë staf të Forcave Kufitare të Mbretërisë së Bashkuar në aeroportin e Rinasit për të përshpejtuar kthimin e azilkërkuesve të dështuar.

Në nëntor, qeveria nënshkroi një marrëveshje të re me Francën për të mbuluar kostot e patrullimeve të rritura të Kanalit.

Marrëveshja prej 63 milionë funtesh do të paguajë rritjen e numrit të oficerëve francezë që patrullojnë bregdetin dhe përdorimin më të madh të dronëve.

Qeveria britanike gjithashtu ka një plan për të dërguar disa azilkërkues në Ruanda për shqyrtimin e kërkesave të tyre.

Plani me pesë pika i Britanisë së Madhe për ndalimin e emigrantëve shqiptarë:

1. Një komandë operacionale e re, e unifikuar, me varka të vogla për të parandaluar fluksin e emigrantëve që kalojnë përmes Kanalit.

2. Burime shtesë do të krijohen për të rritur numrin e bastisjeve të kryera nga oficerët e imigracionit.

3. Vende të reja, duke përfshirë parqet e pushimeve të papërdorura, ish-sallat e studentëve dhe objektet ushtarake të tepërta, do të përdoren për të strehuar azilkërkuesit – me 10,000 hapësira të identifikuara që kushtojnë gjysmën e asaj që po shpenzohet tani.

4. Numri i punonjësve të çështjeve të azilit do të dyfishohet dhe sistemi do të ri-inxhinierohet për të shkurtuar sasinë e kohës që duhet për të përpunuar kërkesat – me një premtim për të hequr ngarkesën e mbetur deri në fund të vitit të ardhshëm

5. Një marrëveshje e re me Shqipërinë, duke përfshirë oficerë të Forcave Kufitare në Aeroportin e Tiranës, udhëzim i ri që thotë se Shqipëria është një vend i sigurt, një rritje e pragut që dikush duhet të plotësojë për t’u kualifikuar si viktimë e skllavërisë moderne, një garanci nga Shqipëria se do të mbrojnë njerëzit e vërtetë në rrezik dhe do të ngrihet një njësi e re e dedikuar për përpunimin e shqiptarëve – me më shumë se 400 specialistë.