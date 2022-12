Skandali i korrupsionit në PE/ Policia belge publikon imazhet e valixhes me para që iu gjet babai të eurodeputetes greke (FOTO)

Policia belge ka publikuar foto të valixhes me para që iu gjet babai të Eva Kailit, pasi doli nga një hotel në Bruksel ku qëndronte së bashku me bashkëshorten e tij. Valixhja shihet e mbushur me tufa euro, ku kartëmonedhat kanë prerje të ndryshme.









Sipas Protothema.gr, brenda valixhes u gjet një shumë prej 600 mijë eurosh.

Fotot janë bërë publike pak orë para vendimit për masën e paraburgimit të eurodeputeten greke, e akuzuar për korrupsion.

Ajo dyshohet se ka marrë shuma parash të majme dhe dhurata nga Katari për të ndikuar në vendimet në PE. Në total policia sekuestroi 1.5 milionë euro, përfshirë paratë e gjetura në banesën e Kailit dhe ish-deputetit italian, Antonio Panziero.

“Në kuadër të një dosjeje nga Prokuroria Federale për dyshime për korrupsion, që synonte persona aktivë në Parlamentin Europian, Policia Gjyqësore Federale sekuestroi afro 1.5 milionë euro gjatë kontrolleve të kryera në rajonin e Brukselit”, shkruhet në njoftim e policisë spanjolle.

Të mërkurën, do jepet masa e sigurisë për Eva Kailin, e cila u shkarkua dje nga funksionet që kishte në Parlamentin Evropian si zv.presidente dhe nënkryetare.

Babai i Kailit është arrestuar nga hetuesit në hotelin Sofitel në Bruksel dhe kishte me vete një valixhe plot me para kesh. Ky zhvillim i lejoi hetuesit të kontrollonin shtëpinë e eurodeputetes pa kërkuar heqjen e imunitetit të deputetit.

Në atë banesë u gjetën dhe sekuestruan sende me vlerë, që besohet se i ishin dhënë nga zyrtarët e Katarit, së bashku me çanta të tjera me para.

Panzeri, Kaili dhe bashkëshorti i saj Giorgi, si dhe një i katërti i burgosur në lidhje me këtë çështje, do të dalin përpara gjyqtarëve të cilët do të vendosin nëse do të qëndrojnë në qeli apo do të lirohen.