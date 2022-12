Tre armiqtë e “heshtur” të mëlçisë

Obeziteti, diabeti dhe sindroma metabolike duket se janë të lidhura ndjeshëm me zhvillimin e dëmtimit fatal të mëlçisë, siç mbështetet nga një studim i ri shkencor.









Sëmundja e mëlçisë zakonisht lidhet me alkoolizmin ose hepatitin, por obeziteti dhe diabeti po bëhen një kërcënim në rritje për dëmtimin potencialisht fatal të mëlçisë, sipas një studimi të ri të botuar në New England Journal of Medicine.

Sipas raportit, sëmundja e avancuar e mëlçisë yndyrore rrit rrezikun e vdekjes së një personi me pothuajse shtatë herë. Por është një vrasës i heshtur, pasi sapo shfaqen simptomat që lidhen me dëmtimin e mëlçisë yndyrore, problemi është tashmë i madh, paralajmëron studiuesi Dr. Jeanne Clark, dekane në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Johns Hopkins.