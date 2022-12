Çfarë po ndodh mes Stresit dhe banores së ‘BBVK’? Reperi sqaron polemikat

Surprizë ishte pjesëmarrja e Stresit në “Big Brother VIP Kosova”, e po ashtu surprizë ishte edhe qëllimi i tij: të rikthehet me ish-bashkëshorten, nga e cila është ndarë prej 3 vitesh.









E teksa reperi ka kërkuar një mundësi tjetër nga Keisi, është vënë re një afrim i tij me Gresa Hotin. Dyshja janë shfaqur të afërt me njëri-tjetrin ndërsa nuk kanë munguar as deklaratat si “I love you”, duke shkaktuar paqartësi te publiku. Gjithsesi, Stresi ka shuar çdo dyshim.

Ai ka ftuar në një takim Gresën, vetëm për vetëm, duke i thënë që qëllimi i tij i vetëm është që të ribashkohet me Keisin. “Misioni im në “Big Brother”…. Mua s’ma ndjen për çmimin e parë. Unë kam ardhur këtu që të qetësohem si ti, sepse vij edhe unë nga një ndarje. Të dy kemi prindër, prindërit e tu e kuptojnë që ti je friendly, që shkon mirë me mua. Unë po luftoj realisht që të ribashkohem me ish-të fejuarën time. Edhe ti do më ndihmosh”- u shpreh Stresi.

Më herët reperi pranoi se e ka tradhtuar partneren e tij dhe pas kësaj mes tyre nuk pati më besim. “E kam tradhtuar atë. Ajo më fali. Ajo sakrifikoi gjithë familjen e saj, la Kanadanë dhe gjithë punën e saj për të jetuar me mua” – tha Stresi në reality-show.