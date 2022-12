Këto janë simptomat më të zakonshme të diabetit

Është vlerësuar se 90% e njerëzve me diabet janë të tipit 2, dhe shumë prej tyre as që e dinë se e kanë këtë sëmundje. Edhe pse duken të padëmshme, simptomat e mëposhtme mund të tregojnë se jeni prekur nga diabeti.









Probleme me shikimin – Përkeqësimi i problemeve të shikimit mund të jetë një shenjë e diabetit. Pacientët me diabet të tipit 2 janë në rrezik të shtuar për sëmundje diabetike të syrit, një grup sëmundjesh të syrit të lidhura me diabetin, si retinopatia diabetike dhe edema makulare diabetike (DME).

Urinimi i shtuar – Rritja e urinimit është një simptomë e zakonshme e diabetit. Përveç niveleve të larta të sheqerit në gjak, diabeti mund të shkaktojë simptoma të tilla si urinim i shpeshtë, sipas mjekëve. Kur sheqeri në gjak është i lartë, ka më shumë glukozë në urinë. Kjo tërheq ujë nga trupi duke rritur vëllimin e daljes së urinës. Kjo është mënyra e trupit për të hequr qafe sheqerin e tepërt kur nuk ka insulinë të mjaftueshme për të kryer punën.

Etje e përhershme – Së bashku me urinimin e shtuar, uria dhe etja e vazhdueshme mund të jenë shenjë e diabetit të tipit 2. Pa marrë parasysh se sa shumë pini, ju ende ndiheni sikur jeni të dehidratuar. Indet tuaja (të tilla si muskujt tuaj) në fakt dehidratohen kur ka shumë glukozë (sheqer) në gjakun tuaj, thotë Dr. Amy Hess-Fischl.

Lodhja – “Nuk ka dyshim se luhatjet e nivelit të sheqerit në gjak mund të shkaktojnë lodhje” – thekson “Diabetes Care Canada”. Kur sheqeri në gjak është shumë i lartë, gjaku juaj nuk mund të qarkullojë në mënyrë efikase dhe qelizat tuaja nuk marrin oksigjenin dhe lëndët ushqyese që u nevojiten për të funksionuar në mënyrë optimale. Sheqeri i lartë në gjak gjithashtu mund të shkaktojë inflamacion.