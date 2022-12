Lajm i trishtë/ DJ i famshëm gjendet i vdekur në dhomën e një hoteli

DJ i famshëm i “Ellen DeGeneres Show”, Stephen tWitch ka ndërruar jetë në moshën 40 vjeçare. Shkak i vdekjes së tij është vetëvrasja, sipas konfrimimit të Page six.









Balerini u gjet në banjën e dhomës së tij të motelit në Oak Tree Inn në Encino, Kaliforni ( vetëm 14 minuta në këmbë nga shtëpia e tij).

Gruaja e Boss, Allison Holker, raportoi në polici atë mëngjes pasi vuri re se ai u largua nga shtëpia e tyre pa makinën e tij.

Stafi i motelit, tha për TMZ të mërkurën se ai nuk dukej i mërzitur kur mbërriti natën e kaluar me vetëm një çantë të vogël gjatë natës.

Miqtë dhe familja më e ngushtë e Boss – përfshirë gruan e tij, folën për vdekjen e tij.

“Me gjithë zemrën time më duhet të ndaj që bashkëshorti im Stephen na la,” filloi Holker deklaratën e saj për People . “Stephen ndriçoi çdo dhomë ku hynte. Ai vlerësonte familjen, miqtë dhe komunitetin mbi të gjitha dhe udhëheqja me dashuri dhe dritë ishte gjithçka për të. Ai ishte shtylla e familjes sonë, bashkëshorti dhe babai më i mirë dhe një frymëzim për fansat e tij.”

Më tej ajo vazhdoi të lavdërojë DJ-në e “Ellen DeGeneres Show” për “ndikimin e tij pozitiv” dhe “trashëgiminë” që ajo dhe tre fëmijët e tyre do të mbajnë përgjithmonë.

“Stefan, ne të duam, na mungon dhe unë do ta ruaj gjithmonë kërcimin e fundit për ty”, përfundoi ajo.

Boss i cili festoi përvjetorin e nëntë të martesës me Holkerin vetëm disa ditë para vdekjes së tij, më parë foli për betejat e tij për shëndetin mendor dhe tejkalimin e fatkeqësive .

“Për mua, thjesht më ndihmon të dish se vazhdon – por pa marrë parasysh se çfarë edhe nëse diçka duket shumë shkatërruese sikur ka një lloj force që do të vazhdojë dhe është aty që ju të qaseni natyrshëm”, tha Boss gjatë një një podcasti në 2017.

Ai shtoi: “Ndonjëherë, jam përballur të bëj një zgjedhje që është zgjedhja më e mirë e mundshme që mund të bëj në atë moment të caktuar. Tani, a do të jetë zgjedhja perfekte? Jo. A do të më bëjë të rrëzohem? Ndoshta, dhe nëse po, ju duhet të ngriheni me të vërtetë, me të vërtetë shpejt dhe të merrni mësimin e çdo gjëje që është dhe më pas ta mbani atë në lëvizje, sepse kjo është diçka që bën jeta.”

Boss dhe Holker ndajnë vajzën Weslie, 14, djalin Maddox, 6, dhe vajzën Zaia, 3. Ata po planifikonin të zgjeronin familjen e tyre përpara vdekjes së tij tragjike.

Boss filloi të punonte si DJ në shfaqjen “Ellen” në vitin 2014 dhe qëndroi deri në fund të tij shoë-t në 2022. DeGeneres, 64 vjeç, e bëri atë një producent ekzekutiv në shfaqje në 2020.