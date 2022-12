‘Musk është i ndyrë, as qiranë nuk e paguan’, reagojnë ashpër punëtorët e Tesla-s

Nuk ka asnjë orë të ditës (dhe janë të pakta) që Musk të mos pushtojë mediat ndërkombëtare në një mënyrë apo në një tjetër.









Së fundmi, kur ka gjetur “lojën” e tij të re në Twitter me postime të vazhdueshme dhe shumë të dyshimta deri të pakuptueshme, ai ka shpëtuar krejtësisht.

“Arritja” e tij e re është ajo që zbulon New York Times. Të cilët në publikimin e tyre argumentojnë se Musk prej kohësh nuk ka paguar qiranë e zyrave të Twitter-it në Amerikë.

Edhe qiraja për selinë në San Francisko është shumë e vonuar. New York Times i referohet tre sinjalizuesve që thuhet se vijnë nga brenda kompanisë.

Në të njëjtin publikim thuhet se janë në pritje fatura për fluturime private me një kosto totale prej 186 mijë eurosh.

Megjithatë, angazhimi me Twitter ka mërzitur aksionerët e Tesla -s, të cilët e shohin kompaninë e tyre si “dhuruesin e gjakut” për lojën e re të Musk.

Në fakt, aksionet e kompanisë kanë rënë ndjeshëm në muajt e fundit, me humbje të konsiderueshme dhe shqetësime të mëdha për të gjithë aksionerët.

Punëtorët e Twitter ishin dhe mbeten po aq të shqetësuar. Pasi pushoi gjysmën e fuqisë punëtore, ai më pas u tha atyre të sillnin shtretërit e tyre dhe të vendoseshin në selinë e kompanisë në San Francisko.

Punëtorët janë në grindje me shefin e tyre të ri, i cili ka njoftuar se do të punësojë njerëz që punojnë “absolutisht fort” për interesat më të mira të kompanisë.

Të gjithë të tjerët i ka dhënë tre muaj dëmshpërblim nëse largohen menjëherë nga kompania, të cilën madje po mendon ta revokojë. Diçka që ka shkaktuar reagime të forta, sidomos në prag të Krishtlindjeve.

Marrëveshja me Twitter duket se po merr shumë vëmendjen e Musk dhe së shpejti ai do të përballet me padi nga punonjësit për praktikat e tij të korporatës.

Sigurisht, kjo nuk e pengon atë të përgatisë “tweet-in” e radhës në Twitterin e tij të preferuar.

Dhe të bëhet sërish lajmi botëror i orës së ardhshme. Ose pesë minutat e ardhshme…