Putini po i afrohet Kinës dhe Turqisë: Do të rrisim furnizimin me gaz natyror në Lindje

Vladimir Putin ka thënë se Rusia do të rrisë furnizimet me gaz natyror “në Lindje”, kryesisht në Kinë dhe do të vendosë çmimet e shitjes në Evropë duke përdorur një platformë elektronike. Moska po kërkon të rrisë shitjet e gazit në vende si Kina dhe Turqia pasi lufta në Ukrainë ka shkurtuar tregtinë me Perëndimin, por ndërtimi i një infrastrukture të tillë do të marrë vite.









Në tetor, pasi shpërthimet në tubacionet nënujore të gazit Nord Stream që përshkojnë fundin e Detit Baltik shkaktuan dëme të konsiderueshme dhe ndaluan shitjet e drejtpërdrejta të gazit në Gjermani, Putin propozoi krijimin e një “qendre gazi” në Turqi.

“Ndër klientët e rëndësishëm në zhvillim të gazit natyror rus janë fqinjët tanë duke përfshirë Turqinë… Ne planifikojmë të zhvillojmë një qendër të gazit natyror”, tha Putin gjatë një takimi televiziv me zyrtarë qeveritarë.

“Por nëse flasim për krijimin e një platforme elektronike, kjo mund të bëhet në muajt e ardhshëm. Dhe këtu, në një masë të madhe, do të përcaktojmë çmimin përfundimtar për konsumatorët tanë evropianë, sepse ajo që ata kanë bërë në platformat e tyre është çmenduri’.

Putin ka kritikuar Evropën për zgjedhjen e mekanizmave të përcaktimit të çmimeve në vend mbi kontratat afatgjata, të cilat kanë qenë shtylla kurrizore e eksporteve të gazit rus të Gazprom dhe i japin kompanisë së kontrolluar nga Kremlini siguri më të madhe.

Putin nuk dha detaje mbi platformën që ai propozoi.

Ai tha se do të promovonte shitjet e gazit natyror “drejt Lindjes”.

Rusia filloi shitjen e gazit natyror në Kinë në fund të vitit 2019 përmes tubacionit të gazit Power of Siberia, i cili e furnizoi atë me rreth 10 miliardë metra kub (bcm) gaz natyror në vitin 2021, por do të arrijë kapacitetin e plotë prej 38 bcm në 2025. Rusia është aktualisht furnizuesi numër 3 i gazit natyror të Kinës.

Në shkurt, Putin arriti një marrëveshje për t’i shitur Kinës 10 miliardë metra kub gaz natyror nga Lindja e Largët Ruse. Rusia gjithashtu planifikon të ndërtojë një tubacion të ri, Power of Siberia 2, përmes Mongolisë, me perspektivën e shitjes së 50 miliardë metra kub shtesë në vit.

Putin tha se planet do të lejojnë Rusinë të rrisë shitjet e gazit në Kinë në 48 miliardë metra kub në vit deri në vitin 2025 dhe 88 miliardë metra kub deri në vitin 2030.

“Në fakt, kjo është më shumë se 60% e furnizimeve me gaz natyror të dërguar në Perëndim vitin e kaluar”, tha Putin, duke iu referuar 88 miliardë metra kub.

Putin në fjalimin e tij tha se Rusia do të zhvillojë marrëdhëniet e saj ekonomike me partnerët në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine për të parandaluar përpjekjet e Perëndimit për ta izoluar atë ekonomikisht.

“Ne do të heqim kufizimet në zinxhirin e furnizimit dhe financimin. Më lejoni t’ju kujtoj se duke vendosur sanksione, vendet perëndimore po përpiqeshin ta shtynin Rusinë në periferi të zhvillimit botëror. Por ne kurrë nuk do të ndjekim rrugën e vetëizolimit”, tha ai.

“Përkundrazi, ne po zgjerojmë dhe do të zgjerojmë bashkëpunimin me të gjithë ata që janë të interesuar për të”.