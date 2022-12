Rrëzohet F-35 në aeroportin e Teksasit – Piloti rrëzohet dhe për pak i shpëton vdekjes!

Një avion i Forcave Ajrore të SHBA u dëmtua gjatë uljes në bazën e Forcave Ajrore Fort Worth, me pilotin duke përdorur sediljen e ejektimit për të shpëtuar.

Incidenti, mëngjesin e së enjtes në bazën ajrore në Teksas, u kap në video nga kalimtarët.

Avioni ishte i tipit F-35B, i cili mund të ngrihet dhe të ulet vertikalisht. Disa probleme teknike, ndoshta me motorin, duket se e kanë detyruar avionin të zbresë në pistë.

Piloti duket se ka humbur kontrollin e avionit që kërcen pasi hunda bie në tokë. Para se të humbiste plotësisht kontrollin, piloti vendosi sediljen e hedhjes nga lartësia zero dhe shpejtësia e ajrit afër zeros.

Në video shihet piloti duke ulur parashutën e tij në pistë, por është e paqartë nëse ai është lënduar.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022