‘Rusët do të përpiqen përsëri të marrin Kievin’/ Gjenerali i lartë ukrainas: Tani kemi tre detyra të cilat…

Valery Zaluzny, komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, beson se ushtria ruse do të përpiqet të marrë përsëri Kievin vitin e ardhshëm. Këtë ai e ka deklaruar në një intervistë për Economist.









“Rekrutimi rus funksionoi. Nuk është e vërtetë që problemet e tyre janë aq të rënda sa që këta njerëz nuk do të luftojnë. Ata do ta bëjnë atë. Cari u tha të shkonin në luftë dhe ata do të shkojnë në luftë.

Kam studiuar historinë e dy luftërave çeçene – e njëjta gjë ndodhi atje. Mund të mos jenë aq të pajisura mirë, por gjithsesi janë problem për ne. Sipas vlerësimeve tona, ata kanë një rezervë prej 1,2-1,5 milion njerëz… Rusët po stërvitin rreth 200 mijë ushtarë të rinj. Nuk kam asnjë dyshim se ata do të bëjnë një përpjekje tjetër për të marrë Kievin”, tha gjenerali Zaluzny.

Ai tha gjithashtu se e kuptonte pse ushtria ruse u përpoq të kapte Kievin në fillim të luftës. Sipas tij, “nga pikëpamja ushtarake ka qenë vendimi i duhur” dhe ai do të bënte të njëjtën gjë. Tani, siç thekson Zaluzny, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse, Valery Gerasimov, po fokuson të gjitha përpjekjet e tij në Donbas “për të ruajtur forcat e tij të mbetura”.

Komandanti i përgjithshëm ukrainas tha se kishte shkarkuar dhjetë gjeneralë që nga fillimi i luftës dhe se një gjeneral kishte kryer vetëvrasje. Ai tha gjithashtu se ushtria ukrainase tani ka tre detyra kryesore përpara saj: të ruajë pozicionet e saj, të përqendrojë forcat e saj dhe të përmirësojë sistemin e mbrojtjes ajrore për të mbrojtur infrastrukturën energjetike.

“Unë e di se mund ta mposht këtë armik. Por unë kam nevojë për burime. Më duhen 300 tanke, 600-700 BMP dhe 500 hauci. Atëherë mendoj se është mjaft realiste të arrish linjat më 23 shkurt. Por nuk e bëj dot me dy brigada”, tha kryekomandanti i ushtrisë ukrainase.

Ai gjithashtu beson se faza tjetër e luftës mund të fillojë në janar në rastin më të keq dhe mars në rastin më të mirë.