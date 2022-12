Skandali me ryshfetet në Doganën e Durrësit, Petrit Vasili: Sistemi i korruptuar nga koka te këmbët! Më vjen ndërmend situata me inceneratorët

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka kritikuar SPAK-un për heshtjen ndaj publikimit të skandalit me doganierët e Portit të Durrësit të cilët marrin ryshfete për kalimin e mallrave.









Në një intervistë për News24, Vasili tha se këta doganierë nuk preken, pasi kanë mbrojtje politike. Sipas tij, mungesa e reagimit të institucioneve të drejtësisë në këtë rast është i njëjtë si me atë të inceneratorëve, ku pavarësisht provave të shumta, SPAK nuk lëviz as gishtin.

Ndër të tjera, Vasili tha se kjo heshtje po u jep mundësinë disa prej zyrtarëve që të justifikojnë veprimtarinë e tyre, ndërsa disa të tjerë do tentojnë të largohen jashtë shtetit.

Vasili: Sistemi është i korruptuar nga koka te këmbët. Asgjë në dorë nuk ja mban dorën prokurorisë, që ka arrestuar mjekë në sallën e reanimacionit, apo ka arrestuar fëmijë në protestë apo plot raste të tjera. E njeh mirë rrugën se si shkohet te ndalimi dhe arrestimi. Janë dy fytyra, ajo e rilindjes së korruptuar, sistem pa shërim, i korruptuar. Ka pasur ndalime brenda natës, jo në pak raste. Kurse sot kemi një denoncim tronditës, me zë dhe figurë, me gjithçka. Kjo më solli ndërmend situatën me inceneratorët, ku qindra dokumente me fakte u depozituan, ku implikonin Kryeministrin dhe kryetarin e bashkisë së Tiranës dhe nuk u lëviz gishti.

Mali i letrave ka qenë aty për të ndihmuar për drejtësinë. Janë përpjekur të bëjnë pis procesin. E njëjta situatë analoge është dhe në këtë rast, siç ndodhi dhe në rastin e vendosjes së tritolit të Prestige. Ata që e hodhën në erë dhjetëra mln euro, janë para ligjit. Janë në shpërdorim detyre. Këta zyrtarë në doganën e Durrësit janë të mbrojtur politikisht.

Janë thirrur gazetarë në prokuroritë e vendit tonë për një denoncim që kanë bërë në studio, iu janë sekuestruar celularë, por kjo drejtësi e re duhet të ishte efikase. Mezi e prisnim që të vinte kjo drejtësi, po ku është? humbën atë pako gjë që kishim me drejtësinë. Këto janë faktet. Kolegët tuaj janë ndaluar sapo kanë dalë nga një studio debati. Po ne kemi parë 12-vjeçare që janë ndaluar në protesta, apo vajza dhe gra.

Këta po i japin kohë, t’i justifikojnë, disave do ju jepet mundësi që të largohen nga vendi. Sapo u shfaq dhe video e parë, drejtësia duhet të ishte te dogana. Përqark Ramës ka dhe do ketë njerëz të tillë. Këta dinë dhe kush është ai që po riparon në shtëpinë e tij pllakat e tualetit, madje i kanë ndaluar. E di policia bashkiake çdo gjë, kurse kur ngrihen kullat nuk bëhet gjë. E tani resortit i vihet tritoli. Me këtë regjim drejtësia ka vdekur, janë minuar zyrat e shtetit.

Për punën e SPAK, Vasili thotë se ky institucion është i kapur nga qeveria.

Vasili: SPAK është ndërtuar si institucion ku secili prokuror vepron në pavarësi të plotë. Në detyrimet e tij kreu i SPAK nuk i jep udhëzime një prokurori për hetimet apo çështje penale të ndjekur nga ai. Thelbi i reformës ka qenë që një prokuror të marrë dhe çojë çështjen deri në fund. Ata doganierë janë në punë. SPAK i kthen përgjigje, i ndjek dhe i bën më të qetë shqiptarët. Debati se kush është drejtuesi i radhës, është një proces që ka përgjegjësi. Tërë ditën flasin për reformën në drejtësi, shqiptarë dhe të huaj. Çdo prokuror është përgjegjës për ta çuar hetimet deri në fund. SPAK është përballë problemeve, miliarda euro që janë shpërdoruar.

Kush do e marrë përsipër këtë? Kush është përgjegjës për dhunimin e ligjit? Për shembjen e Prestige? Ka përgjegjës?! Një gjë për të cilën jam koherent është se i kam qëndruar dhe i qëndroj raportit SPAK-Problem. Kam denoncuar disa herë çmimin e karburantit në vend. Ish-presidenti Meta i është drejtuar SPAK për veprimtarinë e parlamentit që zbatonte ligje me porosi. S’lëvizi gishtin SPAK. Presidenti i dërgon SPAK për falsifikimin e bërë nga Parlamenti i Shqipërisë, por asnjë përgjigje. Ku është shteti dhe ku SPAK?! SPAK do të thoshte; hetime të thelluara dhe ata që vijnë në pushtet t’u dridhej mishi dhe mos të tentonin të vidhnin me votat e parlamentit.

Falsifikimin e kthen në normalitet. Ne jemi denoncues, ata hetues. SPAK është në bisht të situatës. SPAK është kapur nga qeveria. Përplasjen e shoh dhe e pres që të jetë për çështje konkrete, kushdo që ka interes të flas për të vërtetat. Pse ndodhi kjo? Çfarë po ndodh me afërën e portit të Durrësit që i vihet haptazi BE, dhe po shiten apartamente në ‘ajër’. SPAK nuk ka as 20% të rendimentit të Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Veliaj ka krijuar bindjen se gjërat i rregullon në SPAK. Ndaj edhe SPAK nuk ndihet, nuk merr iniciativa fare. Nëse unë bëj një denoncim te ju, njerëzit e SPAK kanë instrumente që të reagojnë dhe hetojnë. Ne si opozitë kemi ndihmuar për të çuar fakte dhe dokumente, si në rastin e inceneratorëve. Kapja zhbën çdo reformë. Goditjen në ballë, në lule të ballit, Reforma në drejtësi e mori me emërimin e Arta Markut. Që në atë moment e çanë reformën dhe hapën rrugën e kapjes.