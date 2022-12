U dënua me 2 vjet burg, mijëra protestues mbështetin kryebashkiakun e Stambollit

Dhjetëra mijëra turq u mblodhën në një shesh qendror të Stambollit të enjten në shenjë solidariteti me kryetarin e opozitës të qytetit pasi ai “u ndalua nga politika” përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm.









Një gjykatë penale të mërkurën e dënoi Ekrem Imamoglun me më shumë se dy vjet burg dhe e ndaloi atë nga mbajtja e detyrës për të njëjtën kohë për “fyerje të një zyrtari publik” në vitin 2019.

Imamoglu do të vazhdojë të shërbejë si kryebashkiak i qytetit më të madh të Turqisë, ndërkohë që apeli i tij do të shqyrtohet në një çështje të lidhur me një zgjedhje shumë të kontestuar në të cilën fitorja e tij fillestare u anulua, përcjell Telegrafi.

Çështja mund të trajtohet shpejt në një seancë të shpejtë dhe të shkatërrojë çdo përpjekje të Imamoglu për të kandiduar në fushatën presidenciale të qershorit.

Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ishte “thellësisht i shqetësuar dhe i zhgënjyer” nga largimi i mundshëm i një prej rivalëve më të mëdhenj të presidentit Recep Tayyip Erdogan nga skena politike.

Gjermania e quajti atë “një goditje të rëndë për demokracinë” ndërsa Franca i kërkoi Turqisë “të kthejë rrëshqitjen e saj nga sundimi i ligjit, demokracia dhe respektimi i të drejtave themelore”.

“Ky dënim është joproporcional dhe konfirmon mungesën sistematike të pavarësisë së gjyqësorit dhe presionin e panevojshëm politik mbi gjyqtarët dhe prokurorët në Turqi”, ka thënë një deklaratë e Bashkimit Evropian.