FOTO/ Të mbështjella me letër transparente, shqiptarët kapën me kokainë dhe heroinë në Kroaci! Autoritetet: Erdhën në Karasovic me një autobus pasagjerësh

Policia kroate ka njoftuar se në një autobus me targa shqiptare në kufi janë gjetur disa kilogramë kokainë dhe heroinë, ndërsa bëhet me dije se brenda mjetit kanë qenë vetëm dy shtetas shqiptarë.









“Dy persona të moshës 41 dhe 33 vjeç, të dy shtetas shqiptarë, janë afruar në kontrollin kufitar hyrës në Karasovic, me një autobus pasagjerësh me shenja kombëtare shqiptare. Autobusi ishte bosh dhe drejtohej nga 33-vjeçari, ndërsa 41-vjeçari ishte shoferi zëvendësues”, deklaruan autoritetet kroate.

Gjatë kontrollit kufitar, të kryer nga efektivët së bashku me doganierët, janë konstatuar modifikime në kabinën e bagazhit, të cilat kanë sjellë dyshime për kontrabandë dhe është kërkuar një urdhër kontrolli.

Gjatë kontrollit janë gjetur 10 pako të mbështjella me letër transparente, ku pesë prej tyre ishin me heroinë, me një peshë totale prej 5.4 kg, ndërsa pesë të tjerat përmbanin kokainë me peshë totale 5.6 kg.

Sipas autoriteteve të vendit dyshohet se destinacioni i dy shqiptarëve ka qenë një nga vendet e Evropës Perëndimore, i cili për shkak të hetimeve nuk është njoftuar nga autoritetet.