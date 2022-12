Messi/ Qindra argjentinas jashtë shtëpisë së gjyshes së tij

Messi! Kjo është e vetmja fjalë që mund të përshkruajë atë që po mbizotëron në Argjentinë pak orë para finales së madhe me Francën.

Messi dhe skuadra e tij duan ta vendosin vendin në krye të botës dhe superyllin e hartës së futbollit botëror për të përmbushur ëndrrën e tij të madhe.

Në krah të tij janë miliona bashkatdhetarë të tij. Në fakt, një grup argjentinassh shkuan në shtëpinë e gjyshes së Messit, në Rosario, për të hyjnizuar liderin e tyre, ndërsa thërrisnin: “Gjyshja e Mesit, gjyshja e Messit”.

Fans in Argentina chanting “the grandma of Messi” outside his grandmother’s home

(via ness.leone/TikTok) pic.twitter.com/mpdijtgFaF

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 15, 2022