Pushtimi rus/ Avionët që fluturojnë mbi Ukrainë në rrezik më të madh, kompanitë e sigurimit mund të refuzojnë mbulimin e kostove

Kompanitë e sigurimit mund të refuzojnë të mbulojnë avionët që fluturojnë mbi Ukrainë ose anijet që lundrojnë nëpër Detin e Zi pas propozimit të ardhur për përjashtimin e rajonit nga politikat duke nisur nga muaji i ardhshëm.









Kompanitë e sigurimit zakonisht rinovojnë kontratat e tyre 12-mujore me klientët e sigurimeve më 1 janar, që do të thotë se ata kanë mundësinë e parë për të zvogëluar ekspozimin që nga fillimi i luftës në Ukrainë, pasi u goditën këtë vit nga humbjet që lidhen me konfliktin.

Një klauzolë e propozuar e kontratës që qarkullon nga kompanitë përjashton pretendimet e lidhura me luftën për avionë ose anije në Ukrainë, Bjellorusi dhe Rusi, thanë katër burimet për Reuters.