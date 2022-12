Zgjedhja e kandidatëve të SPAK/ Yuri Kim mbërrin në mbledhjen e KLP-së

Ambasadorja Amerikane Yuri Kim ka shkuar në sallëne KLP për të ndjekur nga afër procesin për zgjedhjen e keut të ri të SPAK. Në sallë po raporton prokurori Edvin Kondili.

Diplomatja amerikane duket se do të jetë e pranishme gjatë kohës kur KLP, në përfundim të dëgjimit të prezantimit të kandidatëve, do të marrë vendim lidhur me kreun e ri të Prokurorisë së Posaçme.









Më herët, diplomatja amerikane ka reaguar përmes Twitter duke kërkuar që procesi i zgjedhjes së kreut të ri të SPAK të jetë i pandikuar.

Adnan Xholi, Altin Dumani dhe Edvin Kondili shpalosën platformat e tyre. Ai që do të bindë më shumë KLP-në do të marrë stafetën e SPAK deri në 2025-ën.

Për të shmangur cënueshmërinë, procesi do të monitorohet nga ambasada e SHBA.

Në seancën e sotme mungon një anëtare e KLP-së, Esmeralda Keshi, mbledhja do të vazhdojë pa praninë e saj.

Gjatë këtyre ditëve ambasadorja Juri Kim ka apeluar në mënyrë të vazhdueshme që zgjedhja e pasardhësit të Arben Krajës të mos ndikohet nga politika.

Madje për të treguar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, diplomatja amerikane ka zhvilluar takime me anëtarë të Këshillit të Lartë të prokurorisë. Porosia ka qenë e prerë: pushteti duhet t’i mbajë duart larg për të mos manipuluar procesin. Ky është thelbi i reformës në drejtësi.

Në përgjigje të thirrjes së ambasadores kryeministri Rama deklaron se kreu i prokurorisë speciale nuk zgjidhet as nga qeveria e as nga ambasada por nga vetë anëtarët e Këshillit të lartë të Prokurorisë. Edhe atyre Rama u ka kërkuar të mos influencohen nga askush por të vendosin në bazë të performancës së emrave që garojnë për kreun e SPAK.