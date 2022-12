Policia iu gjen hashash në makinë, e pësojnë dy të rinjtë nga Korça

Policia e Korçës ka arrestuar dy të rinj pasi akuzohen për veprën penale “prodhim dhe shitje e narkotikëve”, pasi janë kapur ne flagrancë me këto lëndë.









Autoritetet arrestuan shtetasin O. Sh., 34 vjeç pasi u kap në mjetin e tij me një sasi të vogël me lëndë të dyshuar narkotike kanabis, ndërsa pas kontrolleve të mëtejshme u gjetën 30 doza me lëndë të dyshuar narkotike kanabis, një peshore elektronike dhe një sasi lekësh.

Nga ana tjetër u arretua 28-vjeçari O. Ll. pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj këtij shtetasi i gjetën e sekuestruan një sasi të vogël me lëndë të dyshuar narkotike kokainë.

Njoftimi i policisë:

DVP Korçë/Vihen në pranga 2 shtetas për prodhim dhe shitje të lënëve narkotike

Specialistët për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme të DVP Korçë arrestuan në flagrancë shtetasin O. Sh., 34 vjeç, banues në Korçë, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në lagjen nr. 6, Korçë, në automjetin tip “Benz” të këtij shtetasi, gjetën një sasi të vogël me lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Nga veprimet e mëtejshme, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e O. Sh., u gjetën 30 doza me lëndë të dyshuar narkotike kanabis, një peshore elektronike dhe një sasi lekësh, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Po nga këta specialistë u referuan materialet në Prokurori dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin O. Ll., 28 vjeç, banues në Korçë, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Shërbimet e Policisë, në lagjen nr. 10, gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj këtij shtetasi i gjetën e sekuestruan një sasi të vogël me lëndë të dyshuar narkotike kokainë.