U diagnostifikua me kancer, Gjon Karrica rrëfen betejën me sëmundjen e rëndë! Mesazhi i fortë që jep

Gjon Karrica ndau me banorët një lajm shumë të rëndë.









Ai tha se në vitin 2018 ishte diagnostikuar me kancer që ka bërë që ai ta ketë të pamundur të bëhet sërish baba. “Ju kisha lut me shumë respekt që të mos më ndërpreni, nuk dua të dëgjojë asnjë fjalë derisa ta përfundojë, në vitin 2018 e mora diagnozën që kam kancer edhe do të thotë ato terapi që janë lënë pasoja tek një mashkull, kam dashur edhe një vajzë ta kemi, ka njerëz jashtë që kanë të njëjtat probleme, mu më vjen shumë keq edhe kur më thanë që ata e kanë profesion, ti po bëjë profesion gënjeshtrën e po paguhesh për këtë profesion, ky është niveli më i ulët që ekziston në shoqërinë tonë, ju kërkojë falje, po mundohem t’i përmbajë lotët, ka shumë vajza dhe meshkuj që kanë të njëjtin ngjarje”, është shprehur Gjoni.

Diskutimi ka vazhduar edhe me banorët e tjetër të cilët kishin qëndrime të ndryshme në lidhje me gjithë situatën. Ndërsa, kujtojmë që Gjoni ka treguar se tashmë është baba i një djali. Ai gjatë një bisede me banorët ka rrëfyer disa detaje nga jeta e tij, në shenjë respekti e falenderoj zotin që më ka njohur me ju. Edhe për mua është një eksperiencë shumë e veçantë, ndoshta ju e pyesni veten pse unë jam kështu.

Mua më bëri vet jeta kështu, sepse jam diskriminuar disa herë, që ende po luftoj në gjyqe të ndryshme sepse diskriminimin të gjithë e dimë siç është. Ka pasur shumë kohë që kam kalur shumë gjëra. se nganjë hërë kur vijnë gjërat vijnë me shumë borxhe.