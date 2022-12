Investigimi/ Si SHBA ndali Ukrainën të vriste gjeneralin e lartë rus, Valery Gerasimov

Një ekip reporterësh të New York Times hetuan një nga pyetjet kryesore të luftës në Ukrainë: Pse Rusia e ka planifikuar kaq keq pushtimin e saj?









Historia – e bazuar në plane të fshehta beteje, përgjime dhe intervista me ushtarë rusë dhe të besuar të Kremlinit – analiza ofron njohuri të reja mbi gjendjen shpirtërore të Presidentit Vladimir V. Putin, dështimet mahnitëse të ushtrisë së tij dhe përpjekjet e SHBA për të parandaluar një luftë të drejtpërdrejtë me Rusinë.

Këtu janë tetë të dhëna nga raporti.

Të kontaktuar me telefon brenda spitaleve ruse, ushtarët e plagosur përshkruan se ishin dërguar në luftë me më pak ushqim, stërvitje, plumba ose pajisje – dhe shikonin se rreth dy të tretat e togave të tyre vriteshin. Materialet e gjetura nga fushat e betejës tregojnë mungesën e përgatitjes së ushtrisë: një hartë nga vitet 1960, një printim i Wikipedia se si të përdoret një pushkë snajper, një plan kohor jashtëzakonisht optimist për pushtimin e Rusisë. Në intervista, një ushtar kujtoi se e kishte pyetur se si të përdorte pushkën e tij pak para se të nisej për në betejë, ndërsa një tjetër përshkroi sesi mbikëqyrësi i tij zbuloi se ata do të shkonin në luftë: “Nesër do të shkoni në Ukrainë për të dredhur pak gjak”.

Shumë nga njerëzit më të afërt me zotin Putin ushqejnë dyshimet e tij, duke zmadhuar ankesat e tij kundër Perëndimit. Një ish-i besuar e krahasoi dinamikën me spiralen e radikalizimit të një algoritmi të mediave sociale: “Ata lexojnë gjendjen shpirtërore të tij dhe fillojnë t’i bëjnë gjëra të tilla”. Zoti Putin e planifikoi pushtimin në një fshehtësi të tillë, saqë edhe Dmitri S. Peskov, zëdhënësi i tij, tha në një intervistë se ai mësoi për të vetëm pasi kishte filluar. Anton Vaino, shefi i kabinetit të zotit Putin dhe Aleksei Gromov, këshilltari i fuqishëm i Putinit për mediat, gjithashtu thanë se nuk e dinin paraprakisht, sipas njerëzve që folën me ta për këtë.

Shtetet e Bashkuara u përpoqën të ndalonin Ukrainën që të vriste një gjeneral të lartë rus. Zyrtarët amerikanë zbuluan se gjenerali Valery Gerasimov po planifikonte një udhëtim në vijën e parë të frontit, por ua fshehu informacionin ukrainasve, të shqetësuar se një tentativë ndaj tij mund të çonte në një luftë midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Gjithsesi, ukrainasit mësuan për udhëtimin. Pas një debati të brendshëm, Uashingtoni ndërmori hapin e jashtëzakonshëm duke i kërkuar Ukrainës të anulonte një sulm – vetëm për t’u thënë se ukrainasit e kishin nisur tashmë atë. Thuhet se dhjetëra ushtarë rusë janë vrarë. Gjenerali Gerasimov nuk ishte njëri prej tyre.

Një zyrtar i lartë rus i tha drejtorit të CIA-s, William J. Burns, muajin e kaluar se Rusia nuk do të dorëzohej, pavarësisht se sa nga ushtarët e saj u vranë ose u plagosën. Një anëtar i NATO-s po paralajmëron aleatët se zoti Putin mund të pranojë vdekjen ose plagosjen e deri në 300,000 trupave ruse – afërsisht trefishi i humbjeve të vlerësuara të tij deri më tani. Para luftës, kur zoti Burns paralajmëroi Rusinë të mos pushtonte Ukrainën, një zyrtar tjetër i lartë rus tha se ushtria ruse ishte mjaft e fortë për t’u bërë ballë edhe amerikanëve.

Disa ditë pas pushtimit, zoti Putin i tha liderit të Izraelit se ukrainasit kishin dalë të ishin “më të ashpër se sa më thanë mua”. Por, ai paralajmëroi liderin, kryeministrin Naftali Bennett, “ne jemi një vend i madh dhe kemi durim”. Më herët, në tetor 2021, gjatë takimit të tij të parë me zotin Bennett, zoti Putin kishte kritikuar Presidentin Volodymyr Zelensky të Ukrainës: “Çfarë lloj hebreu është ai? Ai është një nxitës i nazizmit”.

Ushtarët pushtues rusë përdorën celularët e tyre për të thirrur në shtëpi, duke i mundësuar ushtrisë ukrainase t’i gjente dhe t’i vriste. Përgjimet telefonike të marra nga The Times treguan hidhërimin e ushtarëve rusë ndaj komandantëve të tyre. “Ata po ju përgatisin të jeni mish për top,” tha një ushtar. Një tjetër përshkroi një komandant duke e paralajmëruar atë se ai mund të ndiqej penalisht për largimin e pozicionit të tij, vetëm që komandanti të ikte kur filluan granatimet. “Rrotat e tij as nuk u mbërthyen në baltë,” tha ushtari.

Ditën e pushtimit, zoti Putin krijoi një kurth për manjatët rusë të biznesit, duke i futur në televizion “për t’i turpëruar të gjithë atje”, siç e përshkroi njëri prej tyre. Në të vërtetë, biznesmenët e pranishëm u goditën të gjithë nga sanksionet perëndimore në muajt që pasuan. Megjithatë, një tjetër miliarder në Kremlin atë ditë, Andrey Melnichenko, ishte sfidues, duke këmbëngulur se sanksionet nuk do t’i bënin manjatët rusë të kthehen kundër zotit Putin. “Në tekstet shkollore, ata e quajnë këtë terrorizëm politik”, tha ai.

Ushtritë e thyera të zotit Putin ndonjëherë janë kthyer kundër njëra-tjetrës; një ushtar tha se një komandant tanku qëlloi qëllimisht në një pikë kontrolli rus. Zoti Putin i ndau forcat e tij në feude, disa të udhëhequra nga njerëz që nuk janë as pjesë e ushtrisë, si ish-truproja e tij, lideri i Çeçenisë dhe një shef mercenar që ka ofruar shërbime për ngjarjet e Kremlinit, Yevgeny Prigozhin. Në një intervistë pasi u kap nga Ukraina, një ushtar rus tha se kishte qenë në burg për vrasje kur zoti Prigozhin e rekrutoi atë. Më vonë, pasi ai u kthye në Rusi në një shkëmbim të burgosurish, u shfaq një video e ekzekutimit të tij me vare.