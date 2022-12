Nga Ivana Knoll te yjet e faqeve porno, njihuni me tifozët më sek*i të Kupës së Botës

Yjet e Kupës së Botës nuk janë vetëm ata që dalin në qendër të fushës. Botërori në Katar është “bekuar” edhe me disa tifoze seksi që kanë tërhequr vëmendjen nga loja herë pas here me veshjet e tyre dhe fotografitë erotike.









Ndërsa Lionel Messi ka ‘vjedhur’ titujt e lajmeve për Argjentinën dhe Kylian Mbappe ka shkëlqyer për Francën, ka pasur shumë vajza magjepsëse që kanë tërhequr vëmendjen në tribuna.

Ato mund të mos jenë në gjendje të bëjnë gjëra për futbollin siç munden Messi dhe Mbappe, por vetëm pamja e tyre e bukur i ka shtyrë ato në qendër të vëmendjes.

Daily Star Sport ka renditur disa nga tifozet më seksi të Botërorit të Katarit.

Mes tyre renditet edhe ish-Miss Kroacia, Ivana Knoll./ Panorama