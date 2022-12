Video e pabesueshme zbulon sesi aligatorët mbijetojnë në akull

Përdoruesit e mediave sociale janë tronditur kur zbuluan mënyrën e pazakontë sesi aligatorët mbijetojnë në ujërat e ngrirë.

Përdoruesit e rrjeteve sociale mbetën pa fjalë kur zbuluan mënyrën disi të çuditshme në të cilën aligatorët përpiqen të mbijetojnë në kënetat e ngrira. Përdoruesi i Twitter -it, Tansu Yegen, ndau një video që tregon aligatorin me vetëm feçkën e tij që del jashtë liqenit të ngrirë.

Ju mund ta shihni vetë se sa e çuditshme duket:

Alligators survive in frozen swamps by sticking their noses through the ice to breathe. Reptiles shut down their metabolism, and they don’t need to eat their heart rate slows down, their digestive system slows down, and they just sit and wait for the heat. pic.twitter.com/YAQiSwlOAc

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 16, 2022