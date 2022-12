Zakharova për qasjen e perëndimit në rajon: Marrëdhëniet e BE-së me Serbinë janë si një dasmë që fillon me mashtrim, Kosova do të…

BE-ja me njërën dorë po e çon Beogradin drejt një të ardhmeje të bukur, ndërsa me tjetrën merret me provokime antiserbe, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse, Maria Zakharova.









Është tradhti që në fillim. Si një martesë që fillon me mashtrim. Zakharova shkroi në kanalin e saj “Telegram”.

Ajo theksoi se pak veta i kushtuan vëmendje faktit se vonesa e fundit e situatës në Kosovë ndodhi menjëherë pas mbajtjes së samitit të BE-së në Shqipëri, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Zaharova thekson se më 6 dhjetor, gjatë atij takimi në një nivel më të lartë në Shqipëri, BE-ja pranoi Deklaratën e Tiranës, në të cilën mbështet aspiratën e Ballkanit Perëndimor për anëtarësim në BE, dhe përveç kësaj, një pikë e veçantë parashikon që Kosova/ si Serbia/ është në rrugën evropiane.

Pra, a duhet të jetë për t’u habitur që fjalë për fjalë në më pak se shtatë ditë, separatistët e Kosovës filluan një përshkallëzim të armatosur dhe provokime të forta në atë territor? Arrestuan serbin Dejan Pantiç dhe filluan me retorikë agresive – pyeti Zaharova.

Ajo vuri në dukje se shumica dërrmuese e banorëve të Kosovës janë shqiptarë etnikë që ndjekin me kujdes jetën shtetërore dhe perspektivën evropiane të Shqipërisë fqinje.

“Dhe paralelisht me përshkallëzimin në rrugë, “kryeministri” i Kosovës, Albin Kurti, para pak kohësh ka paraqitur kërkesën për anëtarësim në BE. “Procesi politik ka filluar”, shton Zakharova.

Zakharova theksoi se një situatë e ngjashme ekzistonte në vitin 2008, kur presidenti gjeorgjian Mikheil Saakashvili, i frymëzuar nga vendimet e samitit të NATO-s në Bukuresht se Gjeorgjia do të bashkohej me Aleancën, “u çmend dhe filloi të bombardonte Osetinë e Jugut, qytetarët rusë dhe paqeruajtësit”.

– Mekanizmi i provuar dhe i testuar i mosndëshkimit të frymëzuar – shtoi ajo.

Zaharova thekson se rreziku i përshkallëzimit dhe konfliktit të armatosur në veri të Kosovës po rritet dhe se në vend të perspektivës evropiane, Kosova do të marrë diçka krejtësisht tjetër.