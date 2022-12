Zelensky: Po përgatitemi për çdo skenar mbrojtjeje, jo vetëm nga Rusia, por edhe nga Bjellorusia

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbajti një mbledhje të Shtabit të Përgjithshëm gjatë pasdites në të cilën iu kushtua vëmendje situatës në Bjellorusi. Kjo është bërë e ditur nga zyra e presidentit, siç raporton Ukrainska Pravda.









Në takim u shkëmbyen informacione për numrin aktual dhe armatimin e grupeve ushtarake armike. U diskutuan edhe pasojat e sulmit masiv me raketa të Rusisë në infrastrukturën energjetike të Ukrainës.

“Në takimin me shtabin e përgjithshëm ukrainas, u diskutua çështja e kufijve. Mbrojtja e kufijve si me Rusinë ashtu edhe me Bjellorusinë është një prioritet i vazhdueshëm dhe ne po përgatitemi për të gjithë skenarët e mundshëm të mbrojtjes”, kështu deklaroi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes.

“Pa marrë parasysh se kush apo çfarë e shtyjnë Minskun të bëjë, kjo nuk do t’i ndihmojë ata, si dhe të gjitha idetë e tjera të sëmura në këtë luftë kundër Ukrainës dhe ukrainasve,” shtoi ai.