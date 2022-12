Brad Pitt për puthjen me Margot Robbie në “Babylon”: Kur tjetër do ta kisha një mundësi të tillë?

“Do të puth Brad Pitt dhe nëse doni të më padisni”, i tha Margot Robbie regjisorit të “Babylon” dhe sipas saj, ajo ia doli dhe Damien Chazelle përfshiu një skenë puthjeje mes protagonistëve.

Megjithatë, në një intervistë të përbashkët me aktoren 32-vjeçare nga Australia, Brad Pitt përmbysi versionin e mësipërm se si erdhi skena e tyre kinematografike e puthjes.

“Nuk ishte në skenar. Unë e kam kërkuar atë, nëse mund ta shtojmë”, tha Pete për “Project’s Waleed Aly” duke qeshur, duke shtuar: “E dini, unë mendoja, “kur do të kem një shans për ta bërë këtë përsëri?” ‘ Dhe ne e bëmë atë”.

Robbie nga ana e tij komentoi: “Unë gjithashtu mund të shtoj se Nelly (heroina që ajo luan) puth pesëmbëdhjetë njerëz në këtë film”.

Versioni i Robbie

Duke folur për E!News së fundmi, Robbie, e cila luan një yll eksentrik të viteve 1920, tha se puthja e filmit me Brad Pitt nuk ishte fillimisht në skenarin e Chazelle.

