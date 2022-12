“Do të më vriste” – Kumbara e këngëtares së njohur greke është rrahur nga partneri i saj

Kumbara e këngëtares greke Triantafyllos ka folur për makthin që ka jetuar nga partneri i saj nga i cili është rrahur brutalisht ndërsa siç ka shpjeguar ajo ka shpëtuar falë butonit të panikut.









Christina 22-vjeçare është rrahur brutalisht nga partneri i saj 33-vjeçar, me të cilin jetonte prej nëntë muajsh. Duke folur për kamerën e emisionit “Të vërtetat me Zenën”, ajo ka përshkruar tmerrin që ka përjetuar dhe ka zbuluar foto të mavijosjeve dhe shenjave të abuzimit. “Kisha frikë për jetën time! Mendova se do të më vriste!” tha ajo vetë.

Shikoni videon:

Gjithçka nisi më 3 dhjetor në orët e para të mëngjesit, kur çifti doli nga qendra ku po argëtoheshin në Rodos. “Ne kishim rregulluar të dilnim për darkë me kushëririn e tij. Kur u larguam, ai filloi të më bërtiste dhe të zihej”, tha 22-vjeçari, duke sqaruar më pas arsyen e sherrit të tyre: “Ne merremi me kuajt. Pasdite e kisha nxjerrë kalin për shëtitje dhe kur u kthyem këmba i ishte fryrë pak”.

“Më hodhi në trotuar. Filloi të më godiste me furi. U përpoqa të ikja, por nuk munda. Kushëriri i tij u përpoq të më hiqte nga duart”, tha ai dhe vazhdoi: “Më kapi nga flokët dhe filloi të më tërhiqte zvarrë”.

Siç ka treguar ai ka arritur të arratiset pas ndërhyrjes shpëtimtare të kushëririt. Kur rrahja pushoi, ajo ishte e mbuluar me gjak dhe mavijosje: “Kushëriri i tij i tha të më çonte në spital, por ai nuk donte. Më tha të laj gjakun dhe të shtrihem”.

“Mendova se do ta gjeja fëmijën tim të therur”, tha nëna e saj. Kristina 22-vjeçare kishte frikë të kthehej në shtëpi dhe siç shpjegoi në emision, ajo shkoi me “ujërat” e tij duke treguar gjakftohtësi ndërsa donte të lajmëronte policinë pa duke e realizuar atë. Kështu, ai vendosi të marrë qenin e tyre për një shëtitje.

Më pas ajo ka shfrytëzuar rastin për të shkarkuar aplikacionin e butonit panik, përmes të cilit ka njoftuar nënën dhe Policinë. “U çmenda kur mora mesazhin. Mendova se do ta gjeja fëmijën tim të therurNëna e Christina tha e tronditur.

Policia ka mbërritur në shtëpinë e çiftit brenda 10 minutash, ka arrestuar 33-vjeçarin dhe e ka dërguar në komisariat. Gjykata u mbajt dhe 33-vjeçari u dënua me tre vjet burg me pezullim . Atij iu dhanë kushtet shtrënguese për t’u paraqitur një herë në muaj në komisariat, ndërsa i ndalohej afrimi me të.