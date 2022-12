“Më keni çarë t*apin”/ Noizy shpërthen ndaj Luana Vjollcës: Hiqe foton time nga emisioni…

Reperi i njohur Noizy ka reaguar me një fjalor fyes ndaj moderatores Luana Vjollca, pasi fotografia e tij është përdorur gjatë një loje në emisionin ‘Zemër Luana’.









Përmes një postimi në ‘Instagram’, Noizy i ka kërkuar Luanës që fotoja e tij mos të përdoret më në emision, ku thekson se ai ‘nuk është në garë me këlyshë, që ngelën duke e vrarë”.

Postimi i plotë:

O Luana Vjollca me fal për shprehjen po me keni ça trapin me këto krahasimet, ma hiq foton nga aty se ngelen tu m’vra ket mund ta thoja dhe privat po ajd mo… Pyetjet i bëni shume te neveritshme doni vetem sherre me ndodh, se ccfarë ndodh me rrepistat me Vone s’të plas bytha ty, a rrifen a vriten a shahen, ty të intereson emisioni me bër famë në Tik Tok. Hiqe foton time nga aty se s’jam në gara me klysha