Një grua hyri në shtëpinë e aktorit amerikan Robert De Niro për t’i vjedhur dhuratat e Krishtlindjeve

Aktori amerikan Robert De Niro u fut në frymën e Krishtlindjes, por një grua e panjohur për pak ia prishi atë.

30-vjeçarja Shanice Aviles u arrestua pasi hyri në shtëpinë e aktorit mbrëmjen e së dielës, më 18 dhjetor, për të vjedhur dhurata nga poshtë pemës së tij të Krishtlindjes.

Aviles ishte tashmë nën vëzhgim nga zyrtarët e NYPD rreth orës 3 të mëngjesit kur ajo hyri në shtëpinë e De Niros.

A woman allegedly broke into actor Robert De Niro’s Upper East Side townhouse early this morning and began snatching up Christmas presents from under his tree, according to police. https://t.co/NKH6W0a0oE

— ABC News (@ABC) December 19, 2022