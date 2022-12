I padashur në shtëpi, Emmanuel Macron dëshiron të bëhet ‘intim’ me botën

Kur partia e presidentit francez Emmanuel Macron humbi shumicën e saj absolute në parlament gjashtë muaj më parë, shumë njerëz menduan se çfarë do të thoshte kjo pengesë për një lider ambicioz, për të prishur status-quo-në, mandati i parë i të cilit u përcaktua nga një stil nga lart-poshtë.









Rezulton se Macron 2.0 është një njeri rreth globit, që u ofron “intimitet strategjik” liderëve botërorë, pasi ai ia lë politikën e brendshme shefit të tij dhe përqendrohet në sferën e tij të preferuar: diplomacinë ndërkombëtare.

Lëvizjet “intime” të së kaluarës së francezit kanë qenë të dokumentuara mirë: përqafime të përzemërta me Angela Merkelin, shtrëngime duarsh me Donald Trump dhe biseda seriale me njerëz si Justin Trudeau dhe Rishi Sunak. Tani në mandatin e tij të dytë, presidenti francez duket se po bën një lëvizje – në kuptimin e plotë të fjalës – në botë.

Që nga rizgjedhja e tij, Macron ka kërcyer nga një vizitë zyrtare në tjetrën: në Algjeri një ditë për të rivendosur marrëdhëniet me një ish-koloni, në Bangkok një tjetër për të joshur kombet aziatike dhe në Uashington së fundmi për të forcuar marrëdhëniet me Uashingtonin. Kreu i shtetit global ka tërhequr kritika në shtypin francez se ai po braktis frontin e brendshëm.

“Ai është kudo, ndjek gjithçka, por ai është kryesisht diku tjetër”, tha një ministër francez duke folur në mënyrë anonime.

“[Por] ai është në punë për pesë vjet tani, a duhet vërtet të ndjekë detajet e çdo projekti? Dhe presioni ndërkombëtar është shumë i fortë. Asgjë nuk po shkon mirë në botë”, shtoi ministri.

Para se të godiste COVID-19, mandati i parë i Macron u shënua nga një plan i shpejtë reformash, duke përfshirë një liberalizim të tregut të punës që synonte ta bënte Francën më konkurruese. Presidenti francez shpresonte të vazhdonte në të njëjtën mënyrë pragmatike gjatë mandatit të tij të dytë, duke u fokusuar në politikën industriale dhe reformimin e sistemit të pensioneve të Francës. Ndërsa ai nuk i ka braktisur këto synime, dështimi për të fituar një shumicë parlamentare në qershor e ka detyruar atë të ngadalësojë axhendën e brendshme.

Politika e jashtme në Francë ka qenë gjithmonë detyra e mbrojtur e presidentit, por Macron po përpiqet ta kthejë domosdoshmërinë politike në mundësi, duke deleguar telashin dhe rrëmujën e politikës parlamentare franceze kryeministres së tij Elisabeth Borne.

Ka pak fusha të diplomacisë globale ku presidenti nuk ka ngritur një iniciativë franceze në muajt e fundit – qoftë kjo siguria ushqimore në Afrikë, multilateralizmi në Azi apo rritja e qëndrueshmërisë civile në Ukrainë. Pavarësisht disa gabimeve të politikës së jashtme në mandatin e tij të parë, duke përfshirë mbështetjen e të fortit Khalifa Haftar në luftën civile libiane, Macron tani është një burrë shteti veteran, duke përfituar me padurim nga peizazhi pa lider i Evropës për të kapur skenën ndërkombëtare.

Pika e plotë e presidentit francez drejt diplomacisë globale në mandatin e tij të dytë të dobësuar në vend, të kujton liderët e kaluar që po përballeshin me trazirat në frontin e brendshëm.

“Periudha Jupiteriane ka mbaruar. Ai nuk ka shumicë”, tha Cyrille Bret, studiuese për Institutin Jacques Delors. “Kështu që tani ai po vuan nga sindroma e mandatit të dytë Clinton, i cili pas përpjekjeve për shkarkimin e Lewinsky [hetimit], u kthye në skenën ndërkombëtare, duke u përpjekur të zgjidhë çështjet në Ballkan, Lindjen e Mesme dhe në Kinë”.

Por edhe pse Macron përqafon botën e gjerë, kurthet përpara janë të shumta. Operacionet fotografike me liderët botërorë nuk kanë bërë shumë për të ngadalësuar erozionin e vlerësimeve të tij të miratimit në shtëpi. Me një recesion që po afrohet në Evropë dhe pakënaqësi mbi inflacionin dhe problemet e energjisë, kufijtë e manovrimit të Macron janë të kufizuara dhe problemet në shtëpi mund të kenë nevojë përfundimisht për vëmendjen e tij.

Njeriu rreth globit

Presidenti francez përdori për herë të parë fjalët “intimitet strategjik” në tetor, kur u tha liderëve evropianë të mbledhur në Pragë se duhej të punonin në “një bisedë strategjike” për të kapërcyer ndarjet dhe për të filluar projekte të reja.

Nëse mendimi i 44 liderëve evropianë që do të qetësoheshin nuk ishte mjaft hutues, Macron dyfishoi këtë muaj dhe bëri thirrje për “më shumë intimitet strategjik” me SHBA-në.

Nuk është plotësisht e qartë se për çfarë lloj ndërlidhjeje transatlantike po fliste, por sigurisht që përfshinte një dozë të mirë dashurie të ashpër. Me të mbërritur në Uashington, Macron e quajti një paketë shumë-miliardëshe amerikane të subvencioneve të gjelbra “super agresive”. (Ai megjithatë mori trajtim në tapetin e kuq në Shtëpinë e Bardhë, me Joe Biden që e quajti atë “mikun e tij” dhe madje “të tijin më të afërt” – njeriu që e ndihmon atë të arrijë marrëveshjet në vijën e finishit – edhe nëse ai në fakt nuk ka marrë ndonjë lëshim nga presidenti i SHBA.)

Një pjesë e suksesit të Macron në marrjen e skenës qendrore është, natyrisht, për shkak të aseteve historike të Francës: një vend i përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, një kapacitet bërthamor, një histori ndërhyrjesh ushtarake dhe diplomaci globale.

Por për amerikanët, Macron është gjithashtu partneri i fundit i kërcimit që ka mbetur në një sallë vallëzimi që zbrazet shpejt përtej pellgut. Mbretëria e Bashkuar është ende e përfshirë në punët e saj të brendshme dhe ka humbur njëfarë ndikimi pas Brexit, ndërsa kancelari gjerman Olaf Scholz nuk e ka mbushur hapësirën e lënë nga largimi i Merkelit.

Ndërsa fjalimet abstrakte dhe nganjëherë të ndërlikuara të Macron mund të mos u pëlqejnë të gjithëve, të paktën ai ka diçka për të thënë.

“[Amerikanët] po kërkojnë dikë me të cilin të angazhohen dhe ka mungesë alternativash,” tha Sophia Besch, eksperte e çështjeve evropiane në Carnegie Endowment për Paqe Ndërkombëtare në Uashington. “Macron është i fundit në këmbë. Ekziston entuziazmi i tij dhe në të njëjtën kohë ai është përçarës për një lider dhe jo gjithmonë një partner të lehtë.”

“Ai mund të mbështetet në disa admirues hezitues në Uashington për energjinë e tij”, tha ajo.

Prekja franceze

Në përpjekjet e tij diplomatike, Macron i pëlqen një surprizë e mirë.

“Emmanuel Macron nuk i pëlqen të punojë nga poshtë-lart, ku lidhja politike humbet”, tha një diplomat francez. “Atij i pëlqen të befasojë njerëz dhe të shënojë grusht shteti politik”.

“[burokracia franceze] nuk e pëlqen vërtet këtë”, shtoi diplomati. “Ne preferojmë gjërat që janë të gjitha të rregullta dhe të rregullta”.

Sjellja e ideve të reja – të tilla si Komuniteti Politik Evropian – që nuk janë filtruar plotësisht nëpër shtresat e burokracisë është një nga mënyrat e Macron për të shtyrë zarfin. Samiti i parë i grupit të sapopagëzuar u përshëndet përfundimisht si një sukses, pasi shënoi kthimin e Mbretërisë së Bashkuar në një forum evropian dhe duke shfaqur unitetin e kontinentit përballë agresionit të Rusisë kundër Ukrainës.

Është një teknikë që detyron dorën e pjesëmarrësve të tjerë, por ndonjëherë minon besueshmërinë e iniciativave të tij dhe ngre pikëpyetje rreth asaj që vërtet është konfirmuar. Krijimi i Komunitetit Politik Evropian mund të ketë qenë një sukses; shpallja e një samiti midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të SHBA-së disa ditë para pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës më pak. (Samiti, natyrisht, nuk u zhvillua kurrë.)

Fuqia diplomatike e Macron ka ngritur gjithashtu spekulime se ai tashmë është duke gjuajtur për një detyrë të lartë ndërkombëtare kur të largohet nga pallati Elysée. Macron nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë, dhe spekulimet tashmë po rriten në Francë se çfarë do të bëjë më pas presidenti hiperaktiv.

Pyetja në zemër të mandatit të dytë të Macron është nëse përpjekjet e tij për të qenë gjithçka dhe kudo – e kombinuar me përkushtimin e tij kokëfortë ndaj ideve të diskutueshme – është ajo që përfundimisht do ta pengojë atë.

Edhe pse vizita e Macron në SHBA u përshëndet me sukses, me atë që tha se Franca dhe SHBA ishin “plotësisht të lidhura” me Rusinë, ai ndezi polemika në kthimin e tij kur i tha një kanali televiziv francez se Rusisë duhet t’i ofrohen “garanci sigurie” në këtë rast, negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë.

“Ky koment doli jashtë vijës në lidhje me mesazhin e koordinuar nga Macron dhe Biden, i cili ishte se asgjë nuk duhet bërë për Ukrainën pa [miratimin] e Ukrainës”, tha Besch.

Macron thotë se dëshiron që Franca të jetë një anëtare “shembullore” e NATO-s, por ai ende dëshiron që Franca të veprojë si një “fuqi balancuese” që nuk ia mbyll plotësisht derën Rusisë. Është një qëndrim që mund ta ndihmojë Francën të ndërtojë partneritete me shtete më neutrale në mbarë botën, por nuk bën asgjë për të ndrequr përçarjen me shtetet anëtare lindore të BE-së.

Për njeriun rreth globit që e paraqet veten si kampion i interesave evropiane, ky është një vend i pakëndshëm për të qenë.

Kur bëhet fjalë për “intimitetin strategjik”, është e mundur që të keni shumë partnerë.