Azilkërkuesit do të dëbohen në Ruandë/ Gjykata e Lartë e Britanisë e konsideron të ligjshëm vendimin e qeverisë, reagime të shumta

Kërkesa e Mbretërisë së Bashkuar për të dëbuar disa azilkërkues në Ruandë u konsiderua e ligjshme nga Gjykata e Lartë e vendit.









Një grup OJQ-sh, azilkërkuesish dhe një sindikatë e shërbimit civil kishin vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e skemës, e cila do të shihte azilkërkuesit që mendohej se kishin hyrë në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar, të dërgoheshin në Ruandë për të trajtuar kërkesat e tyre për azil.

Gjykata vlerësoi se qeveria është në gjendje t’i bëjë ato rregullime, por gjithashtu kritikoi Sekretaren e Brendshme Suella Braverman.

Braverman “duhet të vendosë nëse ka ndonjë gjë në lidhje me rrethanat e veçanta të secilit person që do të thotë se kërkesa e tij për azil duhet të përcaktohet në Mbretërinë e Bashkuar ose nëse ka arsye të tjera pse ai nuk duhet të zhvendoset në Ruanda,” tha Justice Lewis në vendimin e tij.

Partneriteti i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar me vendin e Afrikës Lindore ka qenë subjekt i kritikave të ashpra që kur u njoftua nga ish-sekretari i Brendshëm i Mbretërisë së Bashkuar Priti Patel.

Ajo është mbështetur nga ish-kryeministri Boris Johnson, pasardhësi i tij Liz Truss dhe udhëheqësi aktual Rishi Sunak, së bashku me shumicën e partisë konservatore në pushtet.

Por ka një mori kritikësh, duke përfshirë dhjetëra grupe të të drejtave të refugjatëve, agjenci ndërkombëtare, ligjvënës britanikë në të dy anët e Dhomës së Komuneve, kreun e kishës anglikane dhe disa politikanë të opozitës ruandeze.

Sistemi i azilit në Britani është thyer pas vitesh neglizhencë politike.

Mbretëria e Bashkuar thotë se do t’i paguajë Ruandës 120 milionë funte (145 milionë dollarë) gjatë pesë viteve të ardhshme për të financuar skemën.

Braverman përshëndeti vendimin e së hënës, duke thënë në një deklaratë se ajo është “e përkushtuar që ky partneritet të funksionojë.

“Fokusi im mbetet në ecjen përpara me politikën sa më shpejt të jetë e mundur dhe ne jemi të gatshëm të mbrohemi kundër çdo sfide të mëtejshme ligjore,” tha ajo.

Por vendimi u prit me zhgënjim nga aktivistët, të cilët kanë pretenduar prej kohësh se plani është joetik dhe joefektiv.

“Jemi shumë të zhgënjyer nga përfundimi i këtij rasti. Nëse qeveria ecën përpara me këto plane të dëmshme, kjo do të dëmtonte reputacionin e Mbretërisë së Bashkuar si një vend që vlerëson të drejtat e njeriut dhe do të minonte angazhimin tonë për t’u ofruar siguri atyre që ikin nga konflikti dhe shtypja, siç parashikohet në Konventën e Refugjatëve të vitit 1951, “Enver Solomon, shef. ekzekutiv i Këshillit për Refugjatë, thuhet në një deklaratë.

Numri i emigrantëve që ndërmarrin udhëtime të rrezikshme përtej Kanalit Anglez me varka të vogla është rritur në vitet e fundit, me 2022 që ka parë sërish rekord, pavarësisht se qeveria këmbëngul se politika e Ruandës do të funksiononte si një mënyrë për ta parandaluar. Mbetet për t’u parë nëse politika tani do të funksionojë në mënyrë efektive.