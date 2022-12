Kolesteroli/ Pse duhet ta masim te fëmijët

Sot, me synimin për të parandaluar aterosklerozën, ne fokusohemi në uljen e niveleve të kolesterolit tek të rriturit.









Megjithatë, sipas disa shkencëtarëve, procesi i diagnostikimit të kolesterolit të lartë duhet të fillojë shumë më herët, që nga fëmijëria. Mendimi i profesoreshës Kirsten Holvenat nga Departamenti i Ushqyerjes në Universitetin e Oslos është karakteristik se procesin e parandalimit, kur ngushtimi i arterieve tashmë është i avancuar. Për të, kontrolli duhet të fillojë që në fëmijëri.

“Nëse e kthejmë vëmendjen tonë ndaj problemit që në moshë të re, mund të zvogëlojmë ndjeshëm përparimin e aterosklerozës dhe të arrijmë rezultate më të mira. Vitet e fundit, është treguar se efektet gjatë gjithë jetës së kolesterolit ndikojnë në zhvillimin e aterosklerozës. Me fjalë të tjera, një pjesë e madhe e kolesterolit zhvillohet gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Nivelet e kolesterolit maten shpesh për herë të parë kur dikush arrin moshën 40 vjeç, me rezultat që ateroskleroza tashmë është zhvilluar dhe është mjaft e vështirë për t’u rikthyer”, shpjegoi profesori.

Prindërit mund të bëjnë zgjedhje më të mira ushqimore

Ushqimet që hanë fëmijët ndikojnë dukshëm në gjendjen e ardhshme të enëve të gjakut, mundësinë e arteriosklerozës në të ardhmen si dhe shanset për të marrë mjekim në moshën e mesme për shkak të vlerave të larta të kolesterolit. Prindërit mund të bëjnë zgjedhje më të shëndetshme për ushqimin e fëmijëve të tyre ndërsa rriten në moshë madhore. Nëse ato fillojnë herët, do të duhet të bëhen vetëm ndryshime të vogla në nivelet e kolesterolit”, tha profesor Holvenat.

Fëmijët me shumë shenja të aterosklerozës

Siç theksojnë ekspertët, ateroskleroza mund të fillojë që në fëmijëri dhe të vazhdojë gjatë gjithë jetës. Hulumtimet kanë treguar madje se nënat me nivele të larta të kolesterolit gjatë shtatzënisë kanë pasardhës me shenja të hershme të aterosklerozës. “Edhe në foshnjëri ka dallime të mëdha në vlerat e kolesterolit. Madje, një studim finlandez tregoi se nivelet e kolesterolit që kemi kur jemi 3 vjeç janë të lidhura ngushtë me nivelet e kolesterolit që do të kemi kur të jemi të rritur. Kjo do të thotë, ndër të tjera, se “nëse dikush ka ngritur kolesterol në gjakun e tij në fëmijëri, ka shumë gjasa që të ketë kolesterol të ngritur si i rritur”, thekson profesori.

Profesori thekson se sëmundjet kardiovaskulare të shkaktuara nga ateroskleroza janë shkaku kryesor i vdekjes për gratë dhe burrat qytetarë të Norvegjisë dhe Evropës në përgjithësi. Në fakt, janë këto sëmundje që rëndojnë buxhetin e përgjithshëm të kujdesit shëndetësor në mbarë botën. “Masat parandaluese që mund të reduktojnë këto kosto mund të përfitojnë shumë më tepër ekonomitë kombëtare” përfundoi profesor Holvenat.