Kryeministri Mitsotakis vjen në Shqipëri, takohet me minoritarët grekë

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis dhe ministri i Jashtëm helen Nikos Dendias pritet të vizitojnë Shqipërinë këtë javë.









Burime për median bëjnë me dije se Mitsotakis do të mbërrijë në vendin tonë ditën e enjte ose të premte, për të përmbushur vizitën e anuluar pak kohë më parë në fshatrat me minoritet grek në vendin tonë, në Himarë, Dropull etj.

Nga ana tjetër, ministri grek do të mbërrijë ditën e nesërme në kuadër të një turi ballkanik ku pritet të takohet me homologen shqiptare, Olta Xhaçka dhe kryeministrin Edi Rama.

Ende nuk dihet nëse vizita e kryeministrit dhe ministrit grek lidhet me çështjen e nënshkrimit të një marrëveshjeje të përbashkët, në mënyrë që të dy vendet të mund të apelojnë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre për çështjen e delimitimit të zonave detare.