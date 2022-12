Modelja Elizabeth Hurley kundër British Airways: 20 orë në Antigua pa ujë dhe ushqim

Modelja e njohur, Elizabeth Harley shkroi një postim rrebelues në mediat sociale.

Arsyeja; Ish-supermodelja është një nga pasagjerët që zgjodhi të udhëtojë me British Airways, fluturimet e së cilës u vonuan gjatë, duke shkaktuar një atmosferë po aq të madhe shqetësimi.

Harley ankohet se fluturimi i saj nga Antigua u vonua 20 orë.

@British_Airways Stranded at Antigua airport with no food or water, taxis or hotels offered yet. Plane delayed 20 hours.

Siç ka shkruar në rrjetet sociale, ajo ka dashur të kthehet në Britani për pushime, por fluturimi i saj, ashtu si dhjetëra të tjerë nga SHBA-të që kishin një ndalesë në ishujt e Karaibeve, nuk u realizua.

Ajo duhej të qëndronte për 12 orë në aeroportin e Antiguas dhe akuzon kompaninë se e la atë dhe pasagjerët e tjerë duke pritur “pa ushqim dhe ujë”.

Still nothing from @british_airways. Extraordinary service! Finally, managed to find a taxi ourselves to escape airport after more than 12 hours with no food or water #avoidflying ‍♀️

— Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) December 20, 2022