Njerëzit me depresion e përdorin gjuhën ndryshe dhe ja si ta dalloni atë

Nga mënyra se si lëvizni dhe flini, tek mënyra se si ndërveproni me njerëzit përreth jush, depresioni ndryshon pothuajse gjithçka. Madje bie në sy në mënyrën se si flisni dhe shpreheni me shkrim. Ndonjëherë kjo “gjuhë e depresionit” mund të ketë një efekt të fuqishëm te të tjerët. Vetëm merrni parasysh ndikimin e poezisë dhe teksteve të këngëve të Sylvia Plath dhe Kurt Cobain, të cilët vranë veten pasi vuajtën nga depresioni.









Shkencëtarët janë përpjekur prej kohësh të përcaktojnë marrëdhënien e saktë midis depresionit dhe gjuhës, dhe teknologjia po na ndihmon të afrohemi me një pamje të plotë. Ky studim i ri, i botuar në Clinical Psychological Science, ka zbuluar tani një klasë fjalësh që mund të ndihmojnë në parashikimin e saktë nëse dikush vuan nga depresioni.

Tradicionalisht, analizat gjuhësore në këtë fushë janë kryer nga studiues që lexojnë dhe mbajnë shënime. Në ditët e sotme, metodat e kompjuterizuara të analizës së tekstit lejojnë përpunimin e bankave jashtëzakonisht të mëdha të të dhënave në minuta. Kjo mund të ndihmojë në identifikimin e veçorive gjuhësore që njerëzit mund të humbasin, duke llogaritur përqindjen e përhapjes së fjalëve dhe klasave të fjalëve, diversitetin leksikor, gjatësinë mesatare të fjalisë, modelet gramatikore dhe shumë metrika të tjera.

Deri më tani, esetë personale dhe shënimet në ditar nga njerëzit në depresion kanë qenë të dobishme, siç ka qenë puna e artistëve të njohur si Cobain dhe Plath. Për fjalën e folur, fragmente të gjuhës natyrore të njerëzve me depresion kanë dhënë gjithashtu njohuri. Të marra së bashku, gjetjet nga një hulumtim i tillë zbulojnë dallime të qarta dhe të qëndrueshme në gjuhë midis atyre me dhe pa simptoma të depresionit.

Përmbajtja

Gjuha mund të ndahet në dy komponentë: përmbajtja dhe stili. Përmbajtja lidhet me atë që ne shprehim – domethënë kuptimin ose lëndën e deklaratave. Nuk do të befasojë askënd të mësojë se ata me simptoma të depresionit përdorin një sasi të tepërt fjalësh që përcjellin emocione negative, veçanërisht mbiemra dhe ndajfolje negative – të tilla si “i vetmuar”, “i trishtuar” ose “i mjerë”.

Më interesant është përdorimi i përemrave. Ata me simptoma të depresionit përdorin dukshëm më shumë përemra në vetën e parë njëjës – si “unë”, “vetja” dhe “unë” – dhe dukshëm më pak përemra të vetës së dytë dhe të tretë – si “ata”, “ata” ose “ajo”. Ky model i përdorimit të përemrit sugjeron që njerëzit me depresion janë më të fokusuar tek vetja dhe më pak të lidhur me të tjerët. Studiuesit kanë raportuar se përemrat janë në fakt më të besueshëm në identifikimin e depresionit sesa fjalët me emocione negative.

Ne e dimë se përtypja (qëndrimi në problemet personale) dhe izolimi social janë tipare të zakonshme të depresionit. Megjithatë, ne nuk e dimë nëse këto gjetje pasqyrojnë ndryshime në vëmendje apo stil të të menduarit. A i bën depresioni njerëzit të përqendrohen te vetja apo njerëzit që fokusohen tek vetja shfaqin simptoma të depresionit?

Stili

Stili i gjuhës lidhet me mënyrën se si ne shprehemi, sesa me përmbajtjen që shprehim. Laboratori ynë së fundi kreu një analizë të tekstit të të dhënave të mëdha të 64 forumeve të ndryshme të shëndetit mendor në internet, duke ekzaminuar mbi 6,400 anëtarë. “Fjalët absolutiste” – të cilat përcjellin madhësi ose probabilitete absolute, të tilla si “gjithmonë”, “asgjë” ose “plotësisht” – u gjetën të jenë tregues më të mirë për forumet e shëndetit mendor sesa përemrat ose fjalët emocionale negative.

Që në fillim, ne parashikuam se ata me depresion do të kishin një pamje më bardhë e zi të botës dhe se kjo do të shfaqej në stilin e tyre të gjuhës. Krahasuar me 19 forume të ndryshme kontrolli (për shembull, Mumsnet dhe StudentRoom), prevalenca e fjalëve absolutiste është afërsisht 50% më e madhe në forumet e ankthit dhe depresionit dhe afërsisht 80% më e madhe për forumet e ideve vetëvrasëse.

Përemrat prodhonin një model të ngjashëm shpërndarjeje si fjalët absolutiste nëpër forume, por efekti ishte më i vogël. Në të kundërt, fjalët e emocioneve negative ishin paradoksalisht më pak të përhapura në forumet e ideve vetëvrasëse sesa në forumet e ankthit dhe depresionit.

Hulumtimi ynë përfshiu gjithashtu forume shërimi, ku anëtarët që mendojnë se janë shëruar nga një episod depresiv, shkruajnë postime pozitive dhe inkurajuese për shërimin e tyre. Këtu kemi gjetur se fjalët e emocioneve negative janë përdorur në nivele të krahasueshme për të kontrolluar forumet, ndërsa fjalët emocionale pozitive janë ngritur me afërsisht 70%. Megjithatë, prevalenca e fjalëve absolutiste mbeti dukshëm më e madhe se ajo e kontrolleve, por pak më e ulët se në forumet e ankthit dhe depresionit.

Më e rëndësishmja, ata që kanë pasur më parë simptoma depresive kanë më shumë gjasa t’i kenë ato përsëri. Prandaj, tendenca e tyre më e madhe për të menduar absolutist, edhe kur aktualisht nuk ka simptoma të depresionit, është një shenjë se mund të luajë një rol në shkaktimin e episodeve depresive. I njëjti efekt vërehet në përdorimin e përemrave, por jo për fjalët emocionale negative.

Implikimet praktike

Të kuptuarit e gjuhës së depresionit mund të na ndihmojë të kuptojmë mënyrën se si mendojnë ata me simptoma të depresionit, por ka gjithashtu implikime praktike. Studiuesit po kombinojnë analizën e automatizuar të tekstit me mësimin e makinerive (kompjuterë që mund të mësojnë nga përvoja pa u programuar) për të klasifikuar një sërë kushtesh të shëndetit mendor nga mostrat e teksteve të gjuhës natyrore, si p.sh. postimet në blog.

Një klasifikim i tillë tashmë është më i mirë se ai i bërë nga terapistë të trajnuar. E rëndësishmja, klasifikimi i të mësuarit të makinerive do të përmirësohet vetëm pasi sigurohen më shumë të dhëna dhe zhvillohen algoritme më të sofistikuara. Kjo shkon përtej shikimit të modeleve të gjera të absolutizmit, negativitetit dhe përemrave të diskutuar tashmë. Ka filluar puna për përdorimin e kompjuterëve për të identifikuar me saktësi nënkategoritë gjithnjë e më specifike të problemeve të shëndetit mendor – të tilla si perfeksionizmi, problemet e vetëvlerësimit dhe ankthi social.

Thënë kjo, sigurisht që është e mundur të përdoret një gjuhë e lidhur me depresionin pa qenë në të vërtetë në depresion. Në fund të fundit, është mënyra se si ndiheni me kalimin e kohës që përcakton nëse jeni duke vuajtur. Por meqenëse Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se më shumë se 300 milionë njerëz në mbarë botën tani jetojnë me depresion, një rritje prej më shumë se 18% që nga viti 2005, të kesh më shumë mjete në dispozicion për të dalluar gjendjen është sigurisht e rëndësishme për të përmirësuar shëndetin dhe për të parandaluar vetëvrasjet tragjike si ato e Plath dhe Cobain.