“Nuk e di se si u bëra pjesë” /Si funksiononte organizata ‘Fight Impunity’, e cila është në qendër të skandalit të korrupsionit Bruksel

Ishte një nga grupet më të lidhura për të drejtat e njeriut në Bruksel, me një zyrë pak metra larg rezidencës së ambasadorit britanik dhe me një grup emrash kryesorë në bordin e saj.









Tani është në qendër të një skandali të supozuar korrupsioni që ka përfshirë Parlamentin Evropian; klientët kryesorë kanë hequr dorë dhe madje edhe tabela e emrit të saj është hequr nga dera.

Fight Impunity u themelua në vitin 2019 nga Pier Antonio Panzeri, ish-deputet në PE, për të promovuar kauzën e të drejtave të njeriut dhe për të sjellë shkelësit para drejtësisë.

Panzeri dhe një punonjës i parlamentit, Francesco Giorgi, janë të dy në paraburgim. Po ashtu edhe e dashura eurodeputete greke e Giorgit, Eva Kaili.

Niccolò Figà-Talamanca, sekretari i përgjithshëm i OJQ-së ‘Jo Paqe pa Drejtësi’, e cila ndan adresën e zyrës në Rue Ducale me Fight Impunity, është liruar me një etiketë elektronike, thanë prokurorët.

Në total, policia ka sekuestruar 1.5 milionë euro para në të paktën 20 bastisje në shtëpi, zyra dhe dhoma hoteli në të gjithë Belgjikën, Francën dhe Italinë, si pjesë e një hetimi për korrupsion të dyshuar dhe pastrim parash, me sa duket përfshin përfaqësues të Katarit.

Të hënën, një tjetër prej të arrestuarve si pjesë e hetimit, Sekretari i Përgjithshëm i Konfederatës Ndërkombëtare të Sindikatave, Luca Visentini, tha se kishte marrë një donacion prej 50,000 € për fushatën e tij për sekretar të përgjithshëm nga OJQ-ja. Ai tani është liruar.

“Nuk jam pyetur, as kam kërkuar asgjë në këmbim të parave dhe nuk janë vendosur asnjë kusht për këtë donacion”, tha Visentini, duke hedhur poshtë çdo akuzë për korrupsion.

Kur u themelua Fight Impunity, Gianfranco Dell’Alba, një tjetër ish-deputet, pranoi të ishte bashkëthemelues i organizatës së Panzerit për të ndihmuar atë që ai thotë se besonte se ishte një kauzë e mirë. Ashtu si të tjerët të kapur në të ashtuquajturën krizë të Katargate, Dell’Alba këmbëngul se ai ishte mashtruar.

Lufta për mosndëshkimin ishte dukur “normale” në atë kohë, tha ai për POLITICO. “Ajo që ndodhi më pas, për mua, ishte një tronditje e madhe dhe surprizë e madhe.”

Nuk është e qartë se si ose nëse Fight Impunity si një organizatë mund të përfshihet në ndonjë skemë të dyshimtë, përtej faktit se ajo ndodhet në mënyrë të pakëndshme pranë një rrjeti kriminaliteti të supozuar.

Por është shfaqur një pamje e Panzerit duke ndërtuar një organizatë në dukje të besueshme që tregtonte me reputacionin e drejtuesve të BE-së, të cilët ai i bindi t’i shtonte influencën e tyre projektit të tij.

Avokatët e të akuzuarve nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

Si filloi

Në vitin 2019, Panzeri sapo kishte humbur vendin e tij në Parlament dhe kryesinë e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut të dhomës. Duke kërkuar të mbante një terren në Bruksel, ai ra në kontakt me Dell’Alba.

Ata nuk ishin miq, tha ky i fundit. Panzeri ishte thjesht “dikush që unë e njihja, si shumë, shumë, shumë të tjerë një lloj flluske”, tha Dell’Alba, duke përdorur zhargonin për botën izoluese të politikës së Brukselit.

Pavarësisht nga kjo mungesë e pretenduar e afërsisë, Panzeri i kërkoi Dell’Albës të ishte një nga themeluesit ligjorë të një OJQ-je të re që do të kërkonte të forconte përpjekjet globale për të mbajtur para përgjegjësisë ata që kryejnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Fight Impunity u formua si Shoqata Sans But Lucratif (ASBL) më 25 shtator 2019. Dell’Alba tha se ishte aty për të bërë numrat. Për të inkorporuar këtë lloj kompanie në Belgjikë, “duhet të jesh një numër i caktuar”, tha ai. Ky minimum, sipas ligjit belg, është dy. Katër themelues janë të listuar në nenet e shoqatës së Fight Impunity.

Dell’Alba thotë se ai tani është një “anëtar” i OJQ-së, por përtej të qenit atje në formimin e saj, ai tha se nuk kishte “asnjë rol”. Ai tha se kurrë nuk kishte dëgjuar të përmendeshin dy vendet e përfshira në skandalin e ndikimit: Maroku dhe Katari.

As nuk ka diskutuar ndonjëherë me Panzerin se si po financohej organizata që ai themeloi. As nuk ishte kontaktuar nga policia, tha ai, një pohim që zyra e prokurorisë refuzoi ta diskutonte për shkak të hetimeve në vazhdim.

“Ju mund të jeni anëtar i një organizate duke ditur se çfarë ka ndodhur publikisht dhe jo domosdoshmërisht të dini të gjitha dhe çdo detaj të asaj që ndodhi prapa ose çfarë ndodhi nga personi përgjegjës”, tha ai.

Në prapaskenë, kompania nuk po funksiononte në një mënyrë normale. Ligji belg kërkon që ASBL-të të paraqesin llogari në gjykatën e kompanisë çdo vit. Nëse ata kalojnë tre vjet pa dosje, kompania mund të mbyllet. Sipas gjykatës, tre-vjeçarin e fundit Fight Impunity “nuk ka paraqitur kurrë një llogari”.

Lufta kundër mosndëshkimit mungon gjithashtu në regjistrin e transparencës së Parlamentit Evropian, i cili kërkon zbulime nga OJQ-të që duan të kryejnë aktivitete në Parlament.

Pavarësisht kësaj, vetë Dell’Alba është paraqitur para ish-nënkomitetit të të drejtave të njeriut të Panzerit dy herë në dy vjet për të paraqitur raportin vjetor të Fight Impunity për të drejtat e njeriut, sipas agjendave të mbajtura nga Parlamenti.

Kryetarja aktuale e nënkomitetit është eurodeputetja Maria Arena – e cila është larguar përkohësisht nga ky rol në mes të skandalit dhe zyra e këshilltarit të paidentifikuar të së cilës u kontrollua nga policia si pjesë e hetimit. Arena i tha POLITICO-s EU Influence se ajo mendonte se Fight Impunity ishte në regjistër.

Ashtu si të tjerët të intervistuar nga POLITICO që kanë qenë të përfshirë në organizatë, Dell’Alba tha se ishte i bindur nga misioni i OJQ-së. Ai tha: “Unë sinqerisht besoj se ne kemi nevojë për një sistem përgjegjësie për ata që kryejnë krime të tmerrshme”.

Por ai u tërhoq gjithashtu nga cilësia e njerëzve të tjerë të përfshirë. Sipas faqes së internetit të Fight Impunity, bordi këshillues përfshinte ish-shefen e politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogherini, ish-kryeministrin francez Bernard Cazeneuve dhe ish-komisionerin evropian të migracionit Dimitris Avramopoulos. Tashmë ata kanë dhënë dorëheqjen pas arrestimeve. Avramopoulos tha të hënën se ai ishte paguar 60,000 euro midis shkurtit 2021 dhe shkurt 2022 nga Fight Impunity.

Një tjetër peshë e rëndë e listuar në bordin këshillues është Emma Bonino, një figurë e lartë në politikën italiane dhe ish-ministre e jashtme.

Dell’Alba dhe Bonino kanë një histori të gjatë. Ato janë gjithashtu lidhja midis dy organizatave me seli në Rue Ducale 41 në Bruksel: Luftoni mosndëshkimin dhe Jo Paqe pa Drejtësi. Dell’Alba u zgjodh në Parlamentin Evropian ndërsa ishte në partinë e Boninos (e quajtur “Lista Emma Bonino”) dhe ishte shefi i stafit të saj kur politikani shumë i respektuar italian u emërua ministër për politikën evropiane nga 2006 deri në 2008. Dell’Alba ishte sekretar i përgjithshëm i Jo Paqe pa Drejtësi nga viti 1998 deri në 2009. OJQ-ja u themelua nga Bonino.

Bonino është “plotësisht jashtë historisë”, tha Dell’Alba. Duke folur për Panzerin në një intervistë të fundit pas shpërthimit së skandalit të ‘Katargate’, Bonino tha: “Nuk e mbaj mend atë, mund të jetë që e kam takuar disa herë kur kam qenë në Parlamentin Evropian”. Megjithatë, ajo u takua me Panzerin, një figurë mjaft e njohur në qarqet italiane në Bruksel, sipas një prej postimeve të tij në Twitter.

Në shoqëri të mirë

Panzeri ishte në gjendje të ndërtonte shpejt përshtypjen e një OJQ-je serioze në fushatë duke bashkuar këshilltarë si Bonino me profile të larta, por me role të kufizuara në dukje. Krijoi një masë kritike besueshmërie.

Një ndihmës në Kolegjin e Evropës, ku Mogherini është rektore, i tha EU Influence se prania e Avramopoulos dhe Bonino ishte një faktor në vendimin e saj për t’u bashkuar.

“Kur nisëm këtë iniciativë, [Panzeri] më përmendi faktin se kishte personalitete, personalitete evropiane [të cilët ishin] anëtarë të bordit këshillues,” tha Dell’Alba, në një telefonatë një orëshe me POLITICO. “Besova se isha në shoqëri të mirë”.

Një besim të ngjashëm ka shprehur Bonino. Një tjetër që ka thënë se kishin përshtypjen e besueshmërisë është Anthony Teasdale, i cili drejtonte Shërbimin Kërkimor Parlamentar Evropian (EPRS) kur organizoi së bashku një konferencë për të drejtat e njeriut me Fight Impunity në qershor.

EPRS është një institut i brendshëm i BE-së i mbështetur nga nëpunësi civil më i fuqishëm i Parlamentit: Sekretari i Përgjithshëm Klaus Welle. Sipas një raportimi të mediave italiane, Welle po përgatitej të bashkohej me bordin e Fight Impunity muajin e ardhshëm. Zyra e Welle nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Nuk ka asnjë sugjerim për ndonjë keqbërje nga Welle apo ndonjë prej anëtarëve të bordit të rekrutuar Panzeri.

Ndërsa ish-mbështetësit e Panzerit e braktisin atë, shumë thonë se janë viktima të padashur.

Nuk është hera e parë që Dell’Alba mashtrohet, tha ai. Në vitin 2017, ai la punën e tij si kreu i Brukselit i lobit të industrisë italiane Confindustria pasi 500,000 euro u dërguan, me urdhër të tij, në një llogari bankare jashtë kompanisë në përgjigje të një emaili me sa duket nga shefi i tij. Ishte, tha ai, një mashtrim.

“Unë isha viktimë e ‘phishing’”, tha Dell’Alba, duke shtuar se ai u pastrua nga organizata dhe Confindustria u pagua plotësisht përmes një pretendimi sigurimi. Një zëdhënës i Confindustria e konfirmoi këtë llogari.

Dell’Alba e bëri të qartë se episodi i mëparshëm ishte krejtësisht i ndarë nga akuzat e Katarit që rrotulloheshin rreth Panzerit. “Kjo është e kaluara,” tha ai.