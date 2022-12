“Përfshirja e Dallëndyshe Bicit në aferat korruptive është kambanë alarmi”, Erl Murati: S’pres reagim nga IKMT, por nga drejtësia

Kryeredaktori i ‘Gazeta Shqiptare’, Erl Murati teksa ka komentuar skandalet e audiopërgjimeve, ku në skenë del kreu i IKMT-së, Dallëndyshe Bici që përfshihet në afera korruptive, theksoi se drejtësia duhet të kishte nisur hetimet.









I ftuar në rubrikën “Opinion” në ‘News24’ Murati tha se nuk pret reagim nga Bici, por nga institucionet e drejtësisë, ndërsa shtoi se prokuroria duhet të hetojë.

“Ky është një skandal i radhës. Ryshfeti dhe korrupsioni është kthyer në normë në Shqipëri. Dhe është kthyer në kambanë alarmi dhe pesha bie mbi qeverinë. Një zyrtar i bashkisë flet me dy persona, dhe ekspozon ryshfetin dhe korrupsionin në IKMT. I takon organeve të drejtësisë që të bëjnë transparencë. Ne nuk jemi një vend me drejtësi apo administratë ideale, ndaj e dimë se si funksionin. Kur ke të bësh me çështjes të tilla, dëgjojmë shumë njerëz që janë të detyruar që të japin ryshfet për të drejtën e tyre. Në vazhdën e denoncimeve që vijojnë në News24, i takon organeve të Prokurorisë që të nisin verifikimet për këto raste dhe të çojnë para përgjegjësisë persona që janë përgjegjës.

Nuk e di nëse zotërie që është në përgjime e ka kryer veprën penale, por ai është dikush që di diçka kur flet në mënyrë të hapur për shefat e tij në Tiranë. Kemi parë dhe rastet kur përfaqësuesit e opozitës reagojnë. Drejtësia duhet të ngrihet në nivelin e pritshmërive të publikut. presioni i faktorit ndërkombëtar, si në rastin e zgjedhjes së kreut të SPAK, ka ardhur në rritje. Është e paprecedentë që dhe ambasadorja e SHBA bën takime një më një me anëtarët e KLP-së. Kjo tregon për frikën e madhe të politikës për presionin ndaj drejtësisë. Jo pak herë ambasadorja ka folur për njerëz të politikës që se duan drejtësinë. Do jetë një proces maratonë. Nuk pres se me ardhjen e Dumanit do ndryshojë drejtësia katërçipërisht. Sukseset vijnë nga puna në ekip, jo vetëm nga një individ. Jo thjesht kryetari i ri i SPAK dhe e gjithë trupat e drejtësisë, duhet të kuptojnë se ka ardhur koha që të bëhen drejtësi dhe të bëhet transparencë për aferat flagrante. Nuk pres që vetë personi që është akuzuar, apo përmendur në këtë audio përgjim, të përgjigjet. Nuk pres nga IKMT reagim, por nga drejtësia.”, tha Murati.