Sanduiçë dhe drogë / Shoku i bëri ‘dhuratë’ të burgosurit, por e pësoi nëna dhe vëllai që po ia çonin pa dijeni në qeli

Gjykata zbardhi historinë e një familjeje që po hynte të takonte të afërmin në burg, por që bashkë me ushqimet pa e ditur po i fuste dhe drogë. Kur nëna dhe i vëllai i të burgosurit u kapën dhe u shoqëruan në komisariat, ata u shtangën nga gjetjet e policisë së burgjeve që ju përplasi përpara fytyrës disa qese me drogë.









Në këtë pikë përpara rrezikut se do të përfundonin dhe ata në qeli, kanë vendosur që të flasin. Ata treguan se ushqimet ishin dhuratë nga shoku i familjarit, i cili kishte vendosur ta qeraste mikun e tij, jo vetëm me sanduiçë, por dhe me hashash.

Por kjo histori u kthye në një kazus dëshmish, ekspertizash dhe veprimesh që u vunë në kërkim të personit bujar që nuk e harroi shokun e tij e madje vendosi që mos ta linte dhe në ditët më të vështira. Një akt ekspertimi tregon se vëllai i të burgosurit nuk ishte përdorues, çka përjashtoi mundësinë që ai të kishte kontakte me shpërndarës hashashi në kryeqytet e po ashtu edhe mundësinë që të ishte një shpërndarës droge. I njëjti akt ekspertimi i mjekësisë ligjore pranë qendrës spitalore konfirmoi të njëjtën gjë edhe për të ëmën e të burgosurit.

Fashikulli i zbardhur nga Gjykata e Lartë kërkon rivënie në afat të gjykimit për shokun bujar, dhe ekspozon të gjithë historikun e gjykimit.

Kur nënë e bir u konstatuan nga shërbimet policore të sigurisë në burgje, me pesë sanduiçë tek të cilët kishin futur pesë qese me hashash në dosje theksohet se të dy ata ngritën supet dhe këmbëngulën që nuk dinin asgjë.

Por askush nuk i besoi nisur nga fakti që shumë të afërm fusin drogë në burgje për familjarët e tyre.

“Kemi konstatuar raste që një grua e futi hashashin në zonën intime për burrin e saj të cilin do ta takonte në dhomën speciale. Kjo shtetase u referua në gjendje të lirë”, tha një nga zyrtarët e burgjeve për Gazetasi.al, i cili këmbëngul se shembujt e fshehjes së drogës në trup janë më tipiket.

“Në flokët e mbledhur, në gojë, por zbulohen. Në ushqime është më e vështira për t’u zbuluar por edhe aty janë kapur. Kemi patur rast të hashashit të futur në patate, mbasi ajo ishte boshatisur dhe më pas ishte ngjitur lëkura e punuar me ngjyrosje”, kujton një nga policet e burgjeve që e gjurmoi rastin nga pesha e lehtë që kishin patatet.

Nga ana tjetër në vendimin e shokut që kërkon rivendosje në afat thuhet se i vëllai i të burgosurit ishte i gatshëm që t’i merrnin edhe kampionë urine e së bashku me të edhe nënës së dy djemve.

Në kërkim të personave që kishin bërë sanduiçët me hashash, rezulton sipas gjykatës se u administruan edhe dëshmitë e dy familjarëve. Sipas vendimit që ju vendos në dispozicion Gazetasi.al shtetasi E.C ( vëllai i të burgosurit) thotë:

“Nuk kam dijeni për lëndën narkotike pasi sanduiçët i mora tek një lokal i cili gjendej përballë burgut, pasi aty i kishte lënë një shok i vëllait të cilin nuk e njoh, pasi për këtë më ka vënë në dijeni nëna. Vëllai më tha se tek ai lokali kishte lënë një shok disa ushqime dhe një palë pantallona.”

Përmendet në dosje se komunikimi telefonik i shtetases A. C. me djalin e saj E. C vërteton bisedat midis të burgosurit dhe të ëmës.

“Pas kryerjes së veprimeve hetimore nga Oficeri i Policisë Gjyqësore, pas pyetjes së shtetasve A. C. E. C. dhe M. S. rezulton se sasinë e bimës narkotike të fshehur brenda sanduiçëve e kishte lënë një person i paidentifikuar tek një lokal që ndodhet afër burgut duke i thënë shtetasit M. S. se do të vinte dikush ta merrte. Sipas deklarimeve të shtetases A. C. e ka telefonuar djali që ndodhej në burgim dhe i ka thënë se një shoku i tij nuk kishte familjarë që t’i vinin në takim dhe se duhej të merrte një porosi të lënë tek lokali afër burgut që t’ia jepnin atij. Aty ka shkuar E.C. dhe pasi ka marrë porosinë që ishin disa sanduiçë dhe një palë pantallona së bashku me nënën e tij kanë hyrë në takim dhe kur është kontrolluar ushqimi janë gjetur tek porosia e marrë në lokal sasi lënde narkotike brenda sanduiçëve”, theksohet në fashikull.

Gjykata thekson se mbasi është pyetur i burgosuri ai ka sqaruar se sanduiçët ja kishte lënë si dhuratë shoku i tij, një person i identifikuar si E. M.

“Ai më ka thënë thënë që të porosiste familjarët, nënën, që do t’i vinte në takim të sillte dhe një porosi të tij që ndodhej tek një lokal afër burgut”- dëshmon i burgosuri. Gazeta Si