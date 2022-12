“Standardi i dyfishtë”, Ina Zhupa për shembjen e paligjshme të Prestige Resort: Petro Koçi nuk ka pranuar t’i çojë shkresa ‘Focus Group’

Deputetja e PD, Ina Zhupa ka ngritur sërish shqetësimin e indiferencës dhe standartit të dyfishtë që mbahet nga Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, në lidhje me shembjen e paligjshme të Prestige Resort, nga ana e IKMT.









Zhupa kërkoi shpjegime përse nënkryetari i këtij komisioni, deputeti socialist Petro Koçi, ka deklaruar ndryshe para kamerave, dhe më pas, sekretarisë së Komisionit i ka kërkuar të mos i çojnë letër kompanisë “Focus Media Group”, për të pasur një seancë dëgjimore në komisionin e Medias.

“Ja pra ky është standarti i dyfishtë”, theksoi ndër të tjera Zhupa.

Ina Zhupa: Ne kemi vendosur këtu dhe me procesverbal që do u cojmë shkresa dhe medias dhe IKMT dhe nënkryetari ka thënë jo mos i çojmë medias “Focus media Group” letër që dhe ata të japin shpjegime këtu.

Ka thënë që Komisioni i Mediave do i cojë vetëm IKMT, se ça na duhet ne vetëm IKMT..sepse zoti Koci vijnë referencat nga stafi i Kuvendit që thonë që Koci s’ka pranuar t’i cojë shkresa medias.

Pa mikrofon ndaloni ata se ky është sitli me dy standarte. Me mikrofon toni ti çojmë, që ju transmetojnë gjithë medias që dilni aty kundër lirisë së medias, thoni po, nëse do ishte po t’ja kishte dërguar dhe kësaj media si ia keni dërguar IMMT, ja pra ky është standarti i dyfishtë.

Ina Zhupa: Unë marr në shqyrtim median ajo që më intereson. A mund të dërgohen shkresa në mënyrë të përbashëkt. Sepse shkresat individuale nuk janë material pune. Unë kërkova seancë dëgjimore dhe ju thatë do të çojmë shkresa dhe më pas senacë dëgjimore. Sot jemi më datë 20 dhjetor, por unë e di që shtyrja është mbreti i sistemit të gjërave sepse më pas nuk ka më rëndësi tema. Ju duhet të qëndroni në nivelin e një deputeti që i qëndron kërkesave. Njëherë thoni po, pastaj ta shtyjmë dhe pak, se ndoshta harrohet.

Petro Koçi: Nuk merrem me fantazi politike. Lidhur me çështjen e shkresave, nuk kam kërkuar të mos i dërgohet letër subjektit që është prishur në bregdet kam thënë gjëni emrin e subjektit që është prishur dhe t’i dërgohet letra atyre. Është një biznes i caktuar që indirekt pretendohet se prek lirinë e medias. Nuk kam asnjë konflikt unë dërgon apo përgjigje, Focus Group. A është gjetur dot adresa dhe emri i subjektit që duhet dërguar një kërkesë.