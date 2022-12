Tymi mbuloi Vlorën si pasojë e djegies së gomave, policia shoqëron 4 persona

Re të zeza tymi mbuluan mëngjesin e sotëm qytetin e Vlorës, si pasojë e djegies së disa gomave automjetesh.



Uniformat blu bëjnë me dije se lidhur me ngjarjen deri më tani janë shoqëruar 4 persona, ku pritet të merren në pyetje lidhur me ngjarjen.









Njoftimi i policisë:

Vlorë/Informacion paraprak

Rreth orës 09:10, në lagjen “24 Maji”, ka rënë zjarr pranë hidrovorit dhe si pasojë e përhapjes së flakëve po digjen disa goma automjetesh.

Në vijim të veprimeve, shërbimet e Policisë kanë shoqëruar 4 persona, për t’i pyetur në lidhje me këtë ngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes