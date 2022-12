Zëdhënësi i Putinit fotografohet me një orë 6 milionë dollarëshe në dorë

Dimitry Peskov është zëdhënës i qeverisë ruse dhe një ndër figurat më besnike të presidentit Vladimir Putin.

Konferencat e përditshme zyrtarit rus janë bërë rutinë, me një sërë pretendimesh dhe mohimesh që tërheqin pa ndryshim skepticizëm të gjerë që shpesh kalon në tallje të plotë.

Megjithatë, ai mbetet një figurë kyçe dhe nëse duhen besuar raportet rreth çmimit të orës së tij, një aleat shumë i paguar gjithashtu.

Ish-ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFaul ka shkruar në rrjetet sociale se ai ka në dorë një orë ka vlerë gjashtë milionë dollarë.

Putin’s aide, Peskov, is wearing a $6 million watch! Who does that? & Why dont Russians get more pissed off about this? Sometimes, I wish there were more real communists in Russia, pushing for a class-based revolution against this corrupt ancien regime. https://t.co/gZrjXMh7Oc

— Michael McFaul (@McFaul) December 20, 2022