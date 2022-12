“Asgjë nuk mund ta pengonte vrasjen e Kenedit” – flet truproja e tij 59 vjet më vonë!

Kushdo që ka parë ndonjë nga dokumentarët e njohur mbi vrasjen e Presidentit J. F. Kennedy në Dallas, Teksas, në vitin 1963, nuk mund të mos vërejë një burrë trupmadh që nxiton, ngjitet dhe zvarritet mbi kapakun e makinës së presidentit në momentin e të shtënave, duke u përpjekur ta mbrojë atë dhe Zonjën e Parë.









Kjo foto, e cila është e njohur, përshkruan agjentin e atëhershëm 31-vjeçar të Shërbimit Sekret Clint Hill në përpjekjen e tij të dëshpëruar për të shpëtuar njerëzit për të cilët ishte ngarkuar të ruante të sigurt. Sot, në të 90 -at e tij dhe pas publikimit të më shumë se 13,000 dokumenteve të plota – më parë të klasifikuara dhe kryesisht të redaktuara – nga qeveria amerikane, Clint Hill thotë se nuk ka “asnjë fakt” dhe vetëm “spekulime” në teoritë alternative konspirative se kush e qëlloi ish-in shefin e tij.

Ish-agjenti i Shërbimit Sekret i tha BBC Radio 4 se vrasësi Lee Harvey Oswald ishte thjesht në vendin e duhur në kohën e duhur me pajisjet e duhura.

Sekondat e atentatit që tronditi botën

Kennedy u qëllua në kokë nga Oswald gjatë një vizite në Dallas të Teksasit, më 22 nëntor 1963, teksa bënte xhiron e qytetit me gruan e tij, Jackie, në një makinë të hapur.

Clint Hill ishte duke hipur në makinën e Shërbimit Sekret direkt pas limuzinës së presidentit, e cila po mbante gjithashtu guvernatorin e Teksasit John Connally dhe gruan e tij Nellie.

Pasi autokolona kaloi ndërtesën e Depozitimit të Librave të Shkollës së Teksasit (tani një ndërtesë shtatëkatëshe që strehon një muze dhe më pas strehon shërbimet e ruajtjes së librave shkollorë), Oswald – i fshehur në një dritare të katit të gjashtë – qëlloi presidentin. Një plumb e ka goditur në qafë, ndërsa një tjetër – i cili ka qenë fatal – e ka goditur në kokë.

Hill u hodh dhe u ngjit në kapuçin e makinës së presidentit për ta mbrojtur pas goditjes së parë, por nuk e arriti në kohë para se ta godiste plumbi i dytë. Hill tregoi: “Dëgjova një zhurmë shurdhuese pas shpatullës sime të djathtë. Në fillim nuk e kuptova se çfarë ishte, kështu që fillova të kthehesha në drejtim të zhurmës për të parë nëse mund ta identifikoja. Pashë Presidentin Kenedi duke i kapur qafën dhe filloi të mbështetej në të majtë. Kuptova që ajo që dëgjova ishte një të shtënë. U hodha nga vendi nga makina e eskortës, duke vrapuar sa më shpejt që të mundja drejt automjetit presidencial, me synimin që të hipja në pjesën e pasme të makinës për të formuar një mburojë, një barrierë mbrojtëse atje për të mbrojtur presidentin dhe znj. Kenedi. Fatkeqësisht, pak para se të shkoja atje, një tjetër e shtënë ra dhe plumbi e goditi presidentin në kokë. “Ishte një plagë fatale”.

Në momentet menjëherë pasi Kennedy u qëllua, Jackie u pa duke u ngjitur nga sedilja e pasme në kapuçin e makinës, përpara se Hill ta shtynte përsëri në sedilje. Ajo më vonë nuk i kujtohej të ngjitej nga sedilja e kapuçit, megjithëse Hill ka deklaruar më parë se ajo mund të ketë qenë duke u përpjekur të kapë një pjesë të kafkës së burrit të saj.

Connally u plagos rëndë në atentat pasi një plumb që kishte kaluar nëpër Kenedi i thyente brinjën, i shpoi njërën nga mushkëritë dhe i theu kyçin e dorës.

Oswald, i cili po punonte në ndërtesën e Depozitimit të Librave të Shkollës, më pas qëlloi oficerin e policisë së Dallasit J. D. Tippit, teksa tentoi të ikte nga zona. Vetë Oswald u qëllua nga pronari i klubit të natës Jack Ruby vetëm dy ditë pas vrasjes së Kenedit. Ruby më vonë këmbënguli se ai vrau Oswald për të shpëtuar zonjën Kennedy nga sprova e gjyqit. Disa kanë pohuar se Ruby vrau Oswald në emër të krimit të organizuar. Ruby vdiq në vitin 1967 nga pneumonia pa thënë asgjë tjetër.

Çfarëdo që kishte për të mësuar, mësuam se Hill i tha BBC-së se ai ishte pyetur “mijëra herë” për atë që ndodhi në të vërtetë, pasi teoricienët e konspiracionit kundërshtuan përfundimin zyrtar të arritur nga Komisioni Warren, i cili zbuloi se Oswald veproi i vetëm. “Kur thoni teori konspirative, kjo e përmbledh atë, fjala “teori” do të thotë se nuk ka asnjë fakt aktual, është rreptësisht spekulim”, shtoi Hill. I pyetur nëse ndonjë nga 13,173 dokumentet e përfunduara të lëshuar disa ditë më parë nga Presidenti Joe Biden, do të japë informacion të ri për vdekjen e Kenedit, zoti Hill tha: “Unë me të vërtetë nuk mendoj se ka ndonjë informacion shtesë të rëndësishëm. Unë mendoj se gjithçka që është publikuar deri më tani është për aq sa do të zbulojmë. Nuk mendoj se ka mbetur asgjë e rëndësishme”. Dhe përfundoi duke thënë se besonte se “asgjë” nuk mund ta pengonte vrasjen të ndodhte për shkak të “mënyrës se si u shpalos”.

Pas vdekjes së Kenedit, Hill punoi si truprojë e Jackie Kennedy dhe më pas punoi për pasardhësin e Kennedy, Lyndon Johnson. Më pas ai punoi duke mbrojtur zëvendëspresidentin Richard Nixon, Spiro Agnew, përpara se të bëhej ndihmësdrejtor i grupit të mbrojtjes së Shërbimit Sekret. Ai doli në pension në 1975.

Dokumentet e klasifikuara të publikuara pas 60 vitesh

Presidenti Biden lëshoi ​​një urdhër ekzekutiv disa ditë më parë që autorizonte lëshimin, në formë të plotë, të dokumenteve të klasifikuara që ishin redaktuar kryesisht.

“Në drejtimin tim, Shërbimi Sekret ka ndërmarrë një përpjekje të madhe për të rikuperuar grupin e plotë prej afro 16,000 dokumentesh, të lëshuara më parë me shumë pjesë të redaktuara, dhe ka përcaktuar se më shumë se 70% e këtyre dosjeve tani mund të publikohen në formë të plotë”, tha ai. “Ky zbulim i rëndësishëm pasqyron angazhimin e administratës sime për transparencë dhe do t’i ofrojë publikut amerikan një pasqyrë dhe kuptim më të madh të hetimit të administratës për këtë ngjarje tragjike në historinë amerikane”. Megjithatë, qindra dokumente të tjera mbeten të fshehura, por një zëdhënës i CIA-s tha se 95% e dosjeve tani janë publikuar plotësisht.

Disa nga dosjet hedhin më shumë dritë mbi mënyrën se si CIA kishte monitoruar Oswald, një ish-marins amerikan, që nga viti 1960. Në shtator 1963, Oswald vizitoi ambasadën e Bashkimit Sovjetik në Mexico City. Ai kishte dezertuar në Rusi në vitin 1959, por u kthye në SHBA tre vjet më vonë. Lidhja e tij me Bashkimin Sovjetik ka çuar në spekulime se një agjent rus mund të ketë qenë i përfshirë në vrasjen e Kenedit. Megjithatë, dosjet e sapo publikuara zbulojnë se KGB – agjencia e frikshme e inteligjencës e Bashkimit Sovjetik – e konsideronte Oswald “të çmendur” dhe pretendonte se nuk kishte pasur asnjë kontakt me të pasi ai u kthye në SHBA.