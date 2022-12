Dan Bilzerian “turpëron” publikisht Salt Bae me fakte: Ai është i çuditshëm dhe memec, ngeli duke më dërguar foto me celular

Salt Bae është paraqitur në shumë artikuj këto ditët e fundit, por jo për shkak të mënyrës se si ai vendos kripën në mishin e tij. Pas momentit të sikletshëm me Lionel Messin, Dan Bilzerian rikthen në lajme emrin e shefit të kuzhinës duke e ekspozuar publikisht.

Në një video që ka shpërndarë në llogarinë e tij personale në rrjetet sociale, Dan Bilzerian, i njohur si “Mbreti” i Instagramit siç e quan ai veten, tregon se Salt Bae i ka dërguar fotot e tij që nga viti 2015.

Bilzerian, siç shihet edhe nga klipi, nuk i është përgjigjur asnjëherë, por shefi turk prej vitesh vazhdon t’i dërgojë foto dhe selfie. Në mbishkrimin e videos, Bilzerian shkruan: “Të gjithë thonë se Salt Bae është i çuditshëm, e njoh prej vitesh”, ndërsa në fund shton “çfarë budallai”.

Shikoni videon

Gjithçka nisi me një video nga finalja e Kupës së Botës, ku shefi turk tërheq Lionel Messin për të bërë një foto së bashku. Pas shumë përpjekjesh ai arrin të marrë foton e dëshiruar por reagimet e shkaktuara ishin të shumta. Shefi turk mund të ketë arritur më në fund të bindë top futbollistin për një selfie, por nuk ka arritur të bindë ndjekësit se kapiteni i Argjentinës e njihte.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S

— Bobby Reagan (@BarstoolReags) December 19, 2022