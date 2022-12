Dia nis me diell, por rikthehen…, ja parashikimi i motit për sot

Sipas MeteoAlb: Pjesa e parë e ditës do të jetë nën dominimin e kthjellimeve në të gjithë ultësirën perëndimore, por në zonat malore pritet të ketë kalime të lehta të vranësirave. Ndërsa orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin kalime të pakta të vranësirave në të gjithë territorin, ku më të fokusuara vranësirat do jenë në zonat Verilindore dhe Juglindore.









Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 2°C deri në 17°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Perëndimore Veriperëndimore duke krijuar në det dallgëzim të ulët.