“E keni bërë Kuvendin si mejhane”/ Flamur Noka revoltohet me Nikollën: Zonjë, të lutem më nxirr dokumentin, dua të jem jashtë grupit parlamentar të PD-së

Seanca e sotme paralamentare ka nisur me debate pasi deputeti i PD-së Flamur Noka ka kërkuar përgjigje për nxjerrjen e tij nga grupi parlamentar i kësaj force. Noka paralajmëri padi









Noka duke përmendur edhe një nen që parashikon se kur një deputet largohet nga Grupi Parlamentar, ka kërkuar që kryeparlamentarja Nikolla t’i tregojë se ku është bazuar për largimin e tij.

Pjesë nga fjala e Flamur Nokës

Duket se pas kaq kohësh vazhdoni në mënyrë arbitrare dhe me urdhër nga lart të caktoni se kush është deputet i kësaj force politike. Unë iu drejtova KQZ-së dhe më thanë në 14 shtator se në përgjigje të shkresës suaj, ju bëj me dije se bashkangjitur do të keni listën emërore të Kuvnedit sipas përkatësisë politike. Në këtë listë emri im është së bashku me Sali Berishën, Vokshin, Luan Baçin dhe Spartak Brahon është në listën e Partisë Demokratike. Tani ju bëj me dije dhe tek kreu tre i rregullores së ai thotë që brenda 5 ditëve nga data e zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit deklaron me shkrim se në cilin grup parlamentar bën pjesë.

Zonjë të lutem më nxirr dokumentin ku kam kërkuar të jem jashtë grupit parlamentar të PD ose vendimin në bazë të së cilit i kë dhënë të drejtë vetës të përjashtosh nga grupi parlamentar i PD, ndryshe je në shkelje të ligjit, që nga nesër do të bëj gati një padi në Gjykatë Kushtetuese për shkelje të ligjit, rregullores dhe për mënyrën se si po silleni në këtë kuvend, sikur të ishte mejhane.