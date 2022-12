Emrat/ Arrestimi i falsifikatorëve në Tiranë, prokuroria jep detaje: Dokumentet përdoreshin për…

Prokuroria e Tiranës ka arrestuar tre persona të cilët falsifikonin dokumente të ndryshme.









Mësohet se të arrestuarit janë shtetasit Gezim Xhafa, Artur Bramo dhe Shpetim Begam të cilët akuzohen për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve”, “Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose i vizave”, “Prodhimi i mjeteve për falsifikim” dhe “Pastrimi produkteve të veprës penale”.

Dyshohet se personat të cilët përfitonin këto lloj dokumentesh i përdornin për të përfituar pasuri, për t’i shpëtuar kërkimit apo për ushtrimin e veprimtarive të ndryshme kriminale.

Njoftimi i prokurorisë:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka filluar proçedimin penal për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve”, “Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose i vizave”, “Prodhimi i mjeteve për falsifikim” dhe “Pastrimi produkteve të veprës penale, parashikuar nga nenet 186, 189, 192 e 287 të K.Penal

Objekt i hetimit rezulton të jetë një grup falsifikatorësh të cilët kryenin detyra të veçanta sipas roleve përkatëse për falsifikimin e çdo lloj dokumenti. Hetimi është ndjekur me metoda proaktive si përgjime, vëzhgime dhe blerje të simuluar duke lidhur marrëveshje bashkëpunimi me bashkëpunëtorë lidhur me kryerjen e blerjeve të simuluara si dhe përgjimin e personave të dyshuar.

Në vijim të hetimeve pas dokumentimit të plotë të veprimtarisë kriminale, u kërkua nga ana e Prokurorisë caktimi i masës së sigurisë “arest në burg“ për shtetasit:

G.Xh.; A.B.; dhe Sh.B.

Si dhe u kërkua lejimi i kontrollit të disa ambienteve. U kryen kontrollet në 5 ambiente ku u sekuestruan celularë, usb, lap-topë, certifikata pronësie, dokumente dhe kartmonedha të falsifikuara etj. Hetimet janë në vijim për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë gjithë përfituesit e këtyre dokumenteve të falksifikuara pasi dyshohet se këto dokumente janë përdorur për të përfituar pasuri, për t’i shpëtuar kërkimit apo për ushtrimin e veprimtarive të ndryshme kriminale.