Hap pas hapi/ Si u zbulua skandali i Brukselit, flet partneri i zyrtares europiane: Paratë ishin të koduara me emra të ndryshëm

Zbulimet rreth skandalit të Katarit po marrin formën e një orteku, i cili ka tronditur tërësisht Parlamentin Evropian. Dhe kjo pasi informacionet që dalin në dritë nga shtypi europian në prag të faljes së nesërme nga Eva Kaili po shkaktojnë një tërmet politik.









Siç raporton La Republica, partneri italian i Eva Kailit, teksa përshkruante “planin e Katarit” para prokurorëve publikë, iu referua një OJQ-je tjetër, ndërsa zbuloi se roli i Mauritanisë ishte i dyshimtë. Ndërkohë sipas një artikulli të italianit Il Fatto Quotidiano, Giorgi tha se ka pasur një marrëveshje edhe me Mauritaninë, e ngjashme me atë me Katarin dhe Marokun.

“Ambasadorit ia kam dhënë banesën me qira dhe ka qenë: 1500 euro plus 300 euro shpenzime. Panzeri ka marrë 25 mijë euro cash. Edhe në Mauritania kanë problem me imazhin e tyre. Ata punësuan Panzerin për të marrë këshilla se çfarë të bënte. Ne shkuam në ambasadën e Mauritanisë një javë më parë dhe takuam ambasadorin e tyre dhe sauditët që kërkonin informacion për atë që po flitet në parlamentin e vendit të tyre”, tha partneri italian i Eva Kailit.

Në të njëjtën kohë, Il Fatto Quotidiano zbulon një takim filmik më 10 tetor mes Panzerit, Giorgi dhe një delegacioni të Katarit që ishin në Bruksel dhe në të cilin mori pjesë edhe Ministri i Punës i Katarit.

Takimi thuhet se u zhvillua në hotelin Steigenberger Wiltcher, i cili është i famshëm në Belgjikë për klientelën e tij të pasur, pasi Rolls Royces, Jaguar dhe Ferrari janë parkuar shpesh jashtë.

Një ditë para takimit në këtë hotel, delegacioni nga Doha i kryesuar nga ministri i Punës i Katarit, Ali bin Samih al-Mari, kishte katapultuar. Ekipi i Katarit, i cili kishte rezervuar suitën e katit të katërt të hotelit, kishte mbërritur në Bruksel me qëllimin e një dëgjimi vendimtar të Ministrit të Punës nga nënkomiteti i Parlamentit Evropian për të Drejtat e Njeriut për t’iu përgjigjur në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut në kontekstin e përgatitjeve për Kupa e Botës.

“Al Marri donte të përgatitej për këtë seancë dëgjimore që do të zhvillohej 30 ditë pas mbërritjes së tij në Bruksel dhe për këtë arsye ai u mbështet në dy këshilltarë: Francesco Giorgi dhe Antonio Panzeri”, raporton faqja italiane.

Kjo dyshe, sipas publikimit, është shfaqur në hotel 24 orë pas mbërritjes së Katarit. “Ishte ora 6 pasdite e datës 10 tetor kur Panzeri dhe Giorgi kaluan hyrjen e hotelit. I pari mbante një çantë të hollë ndërsa i dyti shtynte një karrocë në të cilën ndodhej një fëmijë, me shumë gjasa fëmija që kishte me Eva Kailin”, përshkruan botimi fillimin e takimit të diskutueshëm.

Për autoritetet belge, vëren gazeta italiane, në favor të Marokut ishte edhe eurodeputeti (tani i padisponueshëm) Andrea Cozzolino, i cili zëvendësoi Panzerin. Dhe siç zbulon Giorgi, një sistem i ngjashëm funksiononte në rastin e Marokut. “Përmes ambasadorit në Poloni, Abderrahim Atmo, i cili sillte para herë pas here, por jo rregullisht”, u tha Giorgi autoriteteve dhe shtoi: “Këto janë shuma prej disa dhjetëra mijëra eurosh. Shuma totale e vlerësoj 50 mijë euro. Ai vinte në Bruksel ose ne shkonim në Paris, në banesën e tij. Kur shkuam të merrnim para, thoshim se do të merrnim kravata ose rroba”, zbuloi ai.

Më në fund del një aktivitet i ngjashëm pro Mauritanisë, për të cilin Giorgi do të paguhej duke marrë një qira, në dukje fiktive, për apartamentin e tij prej 1500 euro në muaj plus 300 euro shpenzime, ndërsa Panzeri do të merrte “25000 euro cash”.

Ardhja e dy protagonistëve qendrorë të Katargate dhe ajo që pasoi janë, sipas publikimit, të regjistruara nga kamerat e sigurisë dhe ky material ka bërë që studiuesit ta karakterizojnë atë si “çelës” të hetimit në lidhje me ‘Katargate’.

Siç thuhet në raport, disa nga anëtarët e delegacionit nga Doha duket se i kanë njohur dy italianët, ku njëri prej tyre “duke treguar një intimitet të veçantë me Giorgin”.

Postimi vazhdon me detaje se çfarë ndodhi më pas: “Ekipi në holl takoi një person nga Katari i veshur me pantallona të bardha. Të katër hynë në ashensor. Ishte ora 18:00 dhe kamerat po fokusoheshin në katin ku banonin katarët. Në korridor u shfaq një burrë i cili ishte pjesë e delegacionit nga Doha duke shtyrë një valixhe mjaft të madhe.

Gjysmë ore më vonë, Giorgi del nga dhoma duke shtyrë karrocën dhe shfaqet në hollin e hotelit i përshëndetur nga një person nga larg. Kjo është një grua të cilën studiuesit e cilësojnë si një “të njohur” të Giorgit teksa “i drejton gishtin fëmijës nga larg”. Pak minuta më vonë Tiorji kthehet i vetëm në katin e katërt. Një orë më vonë dy italianët dhe burri me pantallona të bardha largohen nga suita. Oficerët e policisë në vëzhgim kanë vënë re se çantë e Panzerit “ishte më e fryrë se kur ka mbërritur (në hotel)” dhe i kanë bashkangjitur foton përkatëse. Përpara ashensorit, burri me valixhen e madhe përqafon Giorgin dhe kthehet në suitë”.

Ajo që nuk mund të jepet ende përgjigje është se çfarë ka ndodhur saktësisht në takimin 1.5 orësh. Gjithçka që është konfirmuar deri më tani nga deklaratat e Giorgit në marrje në pyetje pas arrestimit të tij është se ata janë takuar me ministrin e Punës të Katarit. “Ne u takuam me Panzerin, algjerianin dhe ministrin e Punës që ishte në një takim zyrtar”, mësohet të ketë thënë gjatë marrjes në pyetje partneri i Eva Kailit.

Sipas publikimit, Giorgi ka zbuluar se kush ishte “algjeriani” që i referohet dhe kush përfshihet në njoftimin e parë nga autoritetet belge pas operacionit të 9 dhjetorit. Bëhet fjalë, siç thuhet në botim, Betahar Bunjellal, eksperte e të drejtave të njeriut dhe anëtare e qeverisë së Dohas.

“Panzeri u takua me ta për t’u shpjeguar se si duhet të pozicionohen në takimin me anëtarët e nënkomisionit të Parlamentit Evropian”, shtoi botimi.

Dhe ky nuk ishte i vetmi takim i Katarit me Panzerin pasi Giorgi, siç përfundon shkrimi, ka folur për dy takime të tjera në shtëpinë e gjoja “kontrollit” të Katargate me pjesëmarrjen e ministrit të Punës të Katarit dhe në të cilat partneri i Eva Kaili citohet të ketë thënë se ka qenë “e pranishme” për të vepruar si përkthyese “pasi 18 vite në Bruksel, Panzeri nuk di anglisht”.

Ndër gjërat që pretendohet se u tha belgëve, ish-deputeti italian, i konsideruar si “truri i Katargate”, përmendet sot të mërkurën nga gazeta italiane La Repubblica.

Sipas publikimit, Panzeri duket se po tenton të bëjë një marrëveshje për të rënë në anën më të “butë”, duke dhënë emra. Sipas publikimit, Panzeri u tha ndër të tjera prokurorëve se “marrëveshja ishte për të bllokuar rezolutat kundër dy vendeve (përfshi Katarin dhe Marokun) dhe në këmbim do të merrnim 50 mijë euro”.

Panzeri shfaqet, gjithashtu sipas botimit, i gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të dhënë informacione për eurodeputetët e tjerë “më së pari me Francesco Cozzolinon nga Partia Demokratike. Ish-deputeti italian dyshohet se ka “djegur” eurodeputetin tjetër socialist Mark Tarabella, për të cilin tha se “e ka vizituar Katarin”, por edhe Maria Arena për të cilën ka thënë “E di që ka shkuar një herë në Katar dhe ka marrë dhurata”.

Panzeri raportohet gjithashtu të konfirmojë rolin e ambasadorit të Marokut në Poloni, Abderrahim Atmoun, si ndërmjetës midis shërbimeve sekrete të vendit dhe italianëve të përfshirë në Katargate. Në dëshminë e tij, sipas La Reppublica, “marrëveshja” e skandalit të korrupsionit thuhet se ka shpjeguar se “marrëveshja” mbi bazën e së cilës ka marrë pjesë edhe partneri i Eva Kailit, Francesco Giorgi, dhe në të cilën ai e dinte, sipas raporteve italiane, dhe eurodeputetja greke, doli në vitin 2019 kur nuk u rizgjodh, pra eurodeputete.

Sipas vlerësimeve të gazetarëve italianë, kjo është një tentativë “mbrojtëse” e Panzerit për të bindur prokurorët se nuk ka marrë para gjatë kohës që ishte eurodeputet. Ai vetë mësohet të ketë thënë se “paratë në shtëpinë time nuk ishin për dikë tjetër”.

700 mijë euro në kartëmonedha 50 euroshe që gjenden në shtatë pako në një valixhe poshtë krevatit, por edhe në një kasafortë në dhomën e ndenjjes së shtëpisë së Panzerit, është, për më tepër, elementi që aktualisht përbën “letrën” më të fortë të prokurorit belg të korrupsionit Michel Clez, i cili koordinon hetimet.

Roli i shërbimeve sekrete

Në raportin e saj, gazeta italiane i referohet edhe një dokumenti dyfaqësh të përfshirë në dosjen e çështjes, i cili përshkruan rolin e shërbimeve sekrete në zbulimin e Katar-Gate. Në dokument, sipas publikimit, flitet për agjentë sekretë që kanë hyrë në shtëpinë e Panzerit dhe e kanë kontrolluar, duke u hapur nga dollapët në kasafortën e vogël.

Këta agjentë, sipas La Repubblica, pasi fotografuan, më pas u larguan duke i vendosur të gjitha objektet në vendin e tyre, duke vendosur kudo “bugs”. Për shtatë muaj 700,000 euro mbetën të paprekura edhe pse në numërimin përfundimtar mungonin 100,000 euro.

Në këto dokumente figuron data 26 prill, element i cili sipas La Repubblica, shpjegon se hetimet e autoriteteve belge kishin arritur një pikë kthese në pranverë dhe pikërisht atëherë u informua prokuroria federale e Belgjikës.

Gazeta italiane kujton se në rastin e Eva Kailit, pika kyçe ishin paratë e gjetura në valixhen e babait të saj kur policia e ndaloi më 9 dhjetor jashtë një hoteli në Bruksel, ku eurodeputetja greke dyshohet se rrëfeu se ishte ajo që e udhëzoi të fshihej. ato.