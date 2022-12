Lufta në Ukrainë/ Grupimi ‘Wagner’ do të dërgojë të burgosura femra në vijat e frontit

Themeluesi i kompanisë private ushtarake ‘Wagner’, Yevgeny Prigozhin, iu përgjigj pozitivisht propozimit të bërë nga deputeti i asamblesë legjislative rajonale të Sverdlovsk, Vychislav Wenger, i cili i kërkoi Prigozhin të rekrutonte femra të burgosura nga rajoni.









“Në këtë moment u afrova nga një grup grash që janë duke vuajtur dënimin me burg në burgun IK-6 të Nizhny Tagil, rajoni Sverdlovsk. Ato janë gati të dërgohen në zonën ku po zhvillohet operacioni special ushtarak, si ndërlidhës, mjekë, infermierë, për të ndihmuar ushtarët tanë”, ka shkruar drejtuesi i Wenger në një nga kanalet e tij në aplikacionin Telegram.

“Jam plotësisht dakord me ju. Jo vetëm si infermierë dhe ndërlidhës, por edhe për t’u bashkuar me ekipet e sabotazhit dhe çiftet e snajperëve. Të gjithë e dinë se e gjithë kjo është bërë gjerësisht. Ne jemi duke punuar në këtë drejtim. Ka reagime, por mendoj se do të presim”, u përgjigj Prigozhin.

Prigozhin kohët e fundit ka pranuar publikisht se ka themeluar kompaninë private ushtarake Wagner, e cila është përfshirë në luftën në Ukrainë që nga viti 2014. Muajt ​​e fundit, ai ka qenë aktivisht i përfshirë në rekrutimin e të burgosurve rusë, të cilët dërgohen nga burgjet ruse në luftë. në Ukrainë.