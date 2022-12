SHBA njofton ndihmën me raketat Patriot për Ukrainën ndërsa Zelenskyy mbërrin në Uashington

SHBA njoftoi miliarda dollarë armë shtesë për Kievin, ndërsa Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbërriti në Uashington të mërkurën për t’u takuar me Presidentin Joe Biden dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikanë në Shtëpinë e Bardhë.









Paketa prej 1.85 miliardë dollarësh përfshin transferimin e parë ndonjëherë të një sistemi të mbrojtjes raketore Patriot, i projektuar për të rrëzuar raketa dhe avionë, dhe komplete të Municioneve të Sulmit Direkt të Përbashkët, të cilat përdoren për të kthyer municionet ajrore në bomba inteligjente. Paketa, e shpallur nga Departamenti i Shtetit, përfshin gjithashtu municione, mortaja, automjete të blinduara dhe më shumë.

Transferimi i sistemit Patriot jo vetëm që do t’i sigurojë Ukrainës aftësinë për të mposhtur sulmet ruse në një tavan dukshëm më të lartë se më parë, por është gjithashtu një fitore simbolike për Kievin. Zyrtarët ukrainas kanë kërkuar prej muajsh Patriotin, së bashku me armë të tjera të sofistikuara.

Zelenskyy u ul në bazën e përbashkët Andrews pak para mesditës, duke fluturuar me një avion të qeverisë amerikane C-40B nga Aeroporti Rzeszów-Jasionka në Poloni, rreth 70 milje nga kufiri ukrainas, sipas një gjurmuesi fluturimi.

Vetë aeroporti ka luajtur një rol kritik në luftë si një terren për shumicën e armatimeve që vendet perëndimore kanë dërguar në Ukrainë, pasi avionët plot me municione dhe materiale të tjera zbarkojnë atje përpara se të kalojnë kufirin në vijën e frontit.

Vizita me aksione të larta të Zelenskyy vjen ndërsa Kievi përgatitet të gërmojë për një dimër brutal. Disa orë para se të zbarkonte në Uashington, presidenti ukrainas vizitoi frontin në Bakhmut, ku po zhvillohen luftimet më të ashpra. Ai do të jetë në terren vetëm disa orë përpara se të kthehet në Ukrainë, u tha gazetarëve të martën një zyrtar i lartë i administratës.

“Është një vizitë historike që do të çimentojë partneritetin tonë me Ukrainën për të ardhmen e parashikueshme”, tha Michael Carpenter, ambasadori i SHBA në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. “Shumë ukrainas janë pa energji elektrike, pa ngrohje pa dritë. Kjo do të jetë një shenjë simbolike se Shtetet e Bashkuara janë me ta për një kohë të gjatë”.

Vizita është një mundësi për Biden për të treguar mbështetjen e vazhdueshme të administratës për Ukrainën përpara se republikanët të marrin përsipër Dhomën e Përfaqësuesve në janar. Zyrtarët në Uashington dhe Kiev kanë frikë se Kongresi i ri i udhëhequr nga GOP mund të jetë më pak i gatshëm të derdhë para në konflikt, edhe pse Moska vazhdon të bombardojë infrastrukturën ukrainase, duke lënë miliona njerëz pa energji. Zyrtarët ukrainas kanë shprehur shqetësimin ditët e fundit se Rusia po planifikon një ofensivë të re për të marrë Kievin në janar.

Rep. Ralph Norman (R-S.C.), një anëtar i Grupit të Lirisë, tha se nuk kishte në plan të merrte pjesë në fjalimin e Zelenskyy të mërkurën mbrëma, sepse ai është kundër çdo shpenzimi të mëtejshëm të qeverisë për Ukrainën.

“Ne kemi një SHITJE totale me këtë monstruozitet të shpenzimeve Omni pa KONTESTIM!!” Norman shkroi në një tekst për POLITICO. “Unë jam kundër financimit të Ukrainës dhe fjalët e tij nuk do të më ndryshojnë mendje!”

Megjithatë, Shtëpia e Bardhë ka besim se mbështetja për Ukrainën do të mbetet “e gjerë, e thellë dhe dypartiake”, tha zyrtari.

“Ndërsa viti po i afrohet fundit, ndërsa ne po shkojmë më thellë në dimër, ndërsa vazhdojmë t’i ofrojmë Ukrainës aftësitë e nevojshme në fushën e betejës, ndërsa vazhdojmë të rrisim mbështetjen diplomatike dhe solidaritetin për Ukrainën, ky moment u ndje si një mundësi e mirë për ata të jenë në gjendje të kenë këtë angazhim – këtë angazhim personal ballë për ballë – dhe që Presidenti Zelenskyy të ketë këtë mundësi për t’iu drejtuar popullit amerikan, “tha zyrtari i lartë i administratës.

Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer, vuri në dukje votat këtë javë për të konfirmuar ambasadorin e SHBA-së në Rusi dhe për të miratuar një paketë shpenzimesh që përfshin 45 miliardë dollarë ndihmë urgjente për Kievin, si dëshmi se Amerika po qëndron fort pas Ukrainës.

“Duke kaluar këtë ‘omnibus’ dhe duke konfirmuar një ambasador, ne mund ta kthejmë Presidentin Zelenskyy në Ukrainë me mesazhin se Senati, Kongresi dhe populli amerikan qëndrojnë pa mëdyshje prapa popullit të Ukrainës dhe ne po e mbështesim këtë me dollarë dhe dollarë realë, burime reale”, tha ai.

Ndërsa në Uashington, Zelenskyy do të ketë një takim të zgjatur me Biden dhe një takim me anëtarët kryesorë të ekipit të sigurisë kombëtare dhe kabinetit, duke përfshirë Sekretarin e Mbrojtjes Lloyd Austin dhe Kryetarin e Shefave të Përbashkët, Gjeneral Mark Milley. Gjatë këtyre takimeve, ekipi ukrainas pritet të bëjë presion mbi administratën për të transferuar armë me rreze të gjatë dhe drone me fuqi të lartë që Uashingtoni ka hezituar t’i japë.

Më pas, të dy presidentët planifikojnë të mbajnë një konferencë të përbashkët shtypi në dhomën lindore të Shtëpisë së Bardhë në orën 16:30, përpara se Zelenskyy të shkojë në Capitol Hill për të folur në Kongres.

Edhe pse zyrtarë të lartë të administratës kanë punuar për organizimin e vizitës prej javësh, shumë pak njerëz e dinin këtë deri këtë javë. Shtëpia e Bardhë e ftoi zyrtarisht Zelenskyy të vinte në Uashington më 14 dhjetor, por kjo nuk u konfirmua deri të dielën, sipas zyrtarit të lartë të administratës. Në atë moment, Shtëpia e Bardhë njoftoi zyrën e kryetares Nancy Pelosi.

Të dy liderët do të diskutojnë rrugën përpara në fushën e betejës, aftësitë dhe trajnimet që SHBA-ja dhe aleatët do të vazhdojnë të ofrojnë, sanksionet, ndihmën ekonomike dhe sektorin energjetik dhe ndihmën humanitare, tha zyrtari.

Vizita vjen vetëm disa ditë pasi Pentagoni njoftoi se po zgjeron trajnimin për ushtrinë e Ukrainës. Sipas planit të ri, SHBA-ja do të stërvitte afërsisht 500 ushtarë ukrainas në muaj për taktika të sofistikuara për koordinimin e manovrimit të këmbësorisë me mbështetjen e artilerisë.

SHBA planifikon të trajnojë ukrainasit jashtë vendit të tyre me baterinë e re Patriot, një sistem kompleks që kërkon deri në 90 trupa për të operuar dhe mbajtur, tha zyrtari. Pasi të trajnohen, forcat e armatosura të Ukrainës do të drejtojnë sistemin brenda vendit.

Administrata ende nuk ka plane të dërgojë trupa amerikane për të luftuar në Ukrainë, theksoi zyrtari.

“Presidenti ka qenë shumë i qartë se ne do të përkulemi përpara dhe do të jemi të fuqishëm në mbështetjen tonë për Ukrainën në frontet ushtarake, ekonomike, energjetike dhe humanitare, por ne nuk po kërkojmë të angazhohemi në një luftë të drejtpërdrejtë me Rusinë. tha zyrtari. “Asgjë rreth kësaj nuk do të ndryshojë nesër”.

Paketa e ndihmës që administrata njoftoi të mërkurën përfshin 1 miliard dollarë nga Autoriteti i Tërheqjes Presidenciale, i cili lejon Pentagonin të transferojë armët në inventarin e tij në Ukrainë, si dhe 850 milionë dollarë nga Iniciativa e Ndihmës për Sigurinë e Ukrainës.

Përveç kompleteve Patriot dhe municioneve, 1 miliard dollarë përfshin gjithashtu municion shtesë për sistemet raketore të artilerisë me lëvizshmëri të lartë; fishekë artilerie 155 mm të drejtuara me saktësi; sisteme dhe fishekë mortajash; 37 Automjete të mbrojtura nga prita rezistente ndaj minave të pumës; 120 Humvee; armë të vogla dhe pajisje të tjera në terren.

850 milionë dollarët në fondet e USAI-t lejojnë administratën të kontraktojë me industrinë për mijëra fishekë artilerie, raketa, municione tankesh dhe terminale të komunikimit satelitor.

I pyetur nëse Biden do t’i bëjë presion Zelenskyit për t’i dhënë fund luftës në mënyrë diplomatike, zyrtari tha se Kievi do të vendosë se kur do të negociojë dhe administrata nuk beson se bisedimet janë të afërta.

“Rusia, natyrisht, mund t’i japë fund luftës nesër duke u tërhequr nga Ukraina. Ata nuk tregojnë asnjë qëllim për ta bërë këtë dhe nuk synojnë të ulen seriozisht për t’u angazhuar për ta bërë këtë, “tha zyrtari. “Pra, ne nuk e shohim diplomacinë që do të çonte në përfundimin e luftës me kushte të drejta si në një horizont shumë të afërt.